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KKR के लिए बुरे सपने की तरह बीत रहा IPL 2026, इतिहास में पहली बार ऐसी बुरी गत हुई, आंकड़े

Apr 15, 2026 01:00 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब वह किसी आईपीएल सीजन के शुरुआती पांच मुकाबलों में से एक में भी जीत हासिल ना कर पाई हो। इससे पहले खेले गए 18 सीजन में केकेआर ने शुरुआती पांच मैचों में से कम से कम एक में तो जीत दर्ज की थी।

KKR के लिए बुरे सपने की तरह बीत रहा IPL 2026, इतिहास में पहली बार ऐसी बुरी गत हुई, आंकड़े

आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्ये रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंजबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 192 रनों का स्कोर खड़ा किया और 193 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाए और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही टीम बना सकी। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 32 रनों से हराकर अपनी इस सीजन की लगातार दूसरी जीत दर्ज की, जबकि केकेआर को अब भी अपनी पहली जीत की तलाश है।

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इतिहास में पहली बार KKR को पहले पांच मैचों में 1 भी जीत नहीं मिली

लगातार पांच मैचों में चार हार और एक मुकाबले के बारिश के कारण रद्द हो जाने से कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम इतिहास की बैड लिस्ट में दर्ज हो गया है। आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब वह किसी आईपीएल सीजन के शुरुआती पांच मुकाबलों में से एक में भी जीत हासिल ना कर पाई हो। इससे पहले खेले गए 18 सीजन में केकेआर ने शुरुआती पांच मैचों में से कम से कम एक में तो जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका और उसके नाम यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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लगातार सबसे अधिक मैच हारने का रिकॉर्ड

अजिंक्ये रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस हार के साथ एक और अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है। आईपीएल 2025 से लेकर 2026 के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है, जो उनकी टीम द्वारा दूसरी सबसे लंबी हार का सिलसिला है। इससे पहले केकेआर के लिए साल 2009 के सीजन में बुरा वक्त आया था, जब टीम लगातार 9 मुकाबले हार गई थी। केकेआर की टीम साल 2019 में भी लगातार 6 मुकाबले हारी थी और 2022 में उसे 5 मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था।

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IPL में KKR की सबसे लंबी हार का सिलसिला

2009 में 9,

2025-26 में 6*,

2019 में 6

2022 में 5

तीन बार की चैंपियन ने 2024 में किया था बड़ा बदलाव

बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीन बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। आखिरी बार इस टीम ने साल 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने अय्यर को रिटेन नहीं किया और उन्हें पंजाब किंग्स ने बड़ी कीमत में खरीदकर टीम में शामिल किया। केकेआर ने अपनी कप्तानी अनुभवी अजिंक्ये रहाणे के हाथों में दी, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2025 में भी बुरा प्रदर्शन किया और अब यह सिलसिला 2026 में भी जारी है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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