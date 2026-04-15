KKR के लिए बुरे सपने की तरह बीत रहा IPL 2026, इतिहास में पहली बार ऐसी बुरी गत हुई, आंकड़े
आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब वह किसी आईपीएल सीजन के शुरुआती पांच मुकाबलों में से एक में भी जीत हासिल ना कर पाई हो। इससे पहले खेले गए 18 सीजन में केकेआर ने शुरुआती पांच मैचों में से कम से कम एक में तो जीत दर्ज की थी।
आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्ये रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंजबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 192 रनों का स्कोर खड़ा किया और 193 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाए और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही टीम बना सकी। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 32 रनों से हराकर अपनी इस सीजन की लगातार दूसरी जीत दर्ज की, जबकि केकेआर को अब भी अपनी पहली जीत की तलाश है।
इतिहास में पहली बार KKR को पहले पांच मैचों में 1 भी जीत नहीं मिली
लगातार पांच मैचों में चार हार और एक मुकाबले के बारिश के कारण रद्द हो जाने से कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम इतिहास की बैड लिस्ट में दर्ज हो गया है। आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब वह किसी आईपीएल सीजन के शुरुआती पांच मुकाबलों में से एक में भी जीत हासिल ना कर पाई हो। इससे पहले खेले गए 18 सीजन में केकेआर ने शुरुआती पांच मैचों में से कम से कम एक में तो जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका और उसके नाम यह अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
लगातार सबसे अधिक मैच हारने का रिकॉर्ड
अजिंक्ये रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस हार के साथ एक और अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है। आईपीएल 2025 से लेकर 2026 के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है, जो उनकी टीम द्वारा दूसरी सबसे लंबी हार का सिलसिला है। इससे पहले केकेआर के लिए साल 2009 के सीजन में बुरा वक्त आया था, जब टीम लगातार 9 मुकाबले हार गई थी। केकेआर की टीम साल 2019 में भी लगातार 6 मुकाबले हारी थी और 2022 में उसे 5 मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था।
IPL में KKR की सबसे लंबी हार का सिलसिला
2009 में 9,
2025-26 में 6*,
2019 में 6
2022 में 5
तीन बार की चैंपियन ने 2024 में किया था बड़ा बदलाव
बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीन बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। आखिरी बार इस टीम ने साल 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने अय्यर को रिटेन नहीं किया और उन्हें पंजाब किंग्स ने बड़ी कीमत में खरीदकर टीम में शामिल किया। केकेआर ने अपनी कप्तानी अनुभवी अजिंक्ये रहाणे के हाथों में दी, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2025 में भी बुरा प्रदर्शन किया और अब यह सिलसिला 2026 में भी जारी है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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