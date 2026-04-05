कप्तान रियान पराग के मुश्किल फैसले के मुरीद हुए इरफान पठान, बोले- ऐसा करना बहुत जरूरी था
पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के मुश्किल फैसले के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि साहसिक फैसलों और जीत से पराग का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान का मानना है कि आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की गुजरात टाइटंस (जीटी) पर रोमांचक जीत के दौरान डेथ ओवरों में रियान पराग के साहसिक फैसलों से नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा। मौजूदा सीजन में रॉयल्स की कप्तानी संभालने वाले पराग ने आखिरी पलों में एक अहम रणनीति फैसला करते हुए जोफ्रा आर्चर को 19वां और तुषार देशपांडे को आखिरी ओवर सौंपा।
'पराग के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था'
पठान ने कहा, ''यह अब तक का सीजन का सबसे अच्छा मैच था। राजस्थान के लिए यह बहुत जरूरी था कि रियान पराग टीम की कप्तानी करते हुए वह सम्मान हासिल करें।'' उन्होंने कहा, ''उन्होंने आखिरी ओवर में वह मुश्किल फैसला लिया और वह फैसला राजस्थान के पक्ष में गया जिससे उन्हें एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। वह 19वां ओवर फेंकने के लिए जोफ्रा आर्चर के पास गए क्योंकि आम तौर पर आप आखिरी से पहले वाले ओवर में अपने सबसे अधिक अनुभवी गेंदबाज के साथ जाते हैं।''
गुजरात टाइटंस को छह रनों से हराया
आर्चर ने एक शानदार ओवर फेंककर इस कदम को सही ठहराया। आर्चर ने सिर्फ चार रन दिए जिसके बाद देशपांडे ने अंतिम ओवर में 10 रन का बचाव किया और रॉयल्स ने टाइटंस को छह रन से हरा दिया। टाइटंस की टीम रन बनाने के लिए अपने शीर्ष क्रम पर काफी निर्भर है और भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि रॉयल्स के खिलाफ शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में साई सुदर्शन ने अच्छा प्रदर्शन किया। पारी की शुरुआत करते हुए सुदर्शन ने 44 गेंद में 73 रन बनाकर 211 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम को ठोस मंच दिया।
‘सुदर्शन इसलिए जिम्मेदारी संभालनी पड़ी’
अश्विन ने कहा, ''साई सुदर्शन जानते थे कि शुभमन आज नहीं खेल रहे हैं इसलिए उन्हें जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की उससे पता चलता है कि वह अपनी ताकत समझते हैं। उन्होंने गति का अच्छा इस्तेमाल किया। गेंद को थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाई और फिर फ्रंट फुट पर कुछ अच्छे कवर ड्राइव खेले।'' उन्होंने कहा, ''जडेजा के गेंदबाजी में आते ही उन्होंने गति का इस्तेमाल किया और फिर स्लॉग स्वीप किया। ये सुदर्शन के लिए मजबूत पक्ष हैं जिन पर वह भरोसा करते हैं और उन्हें नतीजे मिले।'' आरआर की जारी सीजन में तीसरी भिड़ंत गुरुवार को मुंबई इंडियंस (एमआई) से होगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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