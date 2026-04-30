ऑरेन्ज कैप की रेस में भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला, अभिषेक ने अब वैभव को पीछे छोड़ा
आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। अभिषेक शर्मा एक बार फिर नंबर वन बैटर बन गए हैं। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा।
आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 45 रन बनाकर एक बार फिर ऑरेन्ज कैप वैभव सूर्यवंशी से छीन ली है। गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में 24 गेंद में 45 रन खेलकर अभिषेक आईपीएल के 19वें सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस पारी के दौरान वह जारी सीजन में 400 के आंकड़े को छूने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बने। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा दोनों ही इस सीजन शतक लगा चुके हैं। वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर छठवीं जीत हासिल की। इस मैच के दौरान हेनरिक क्लासेन ने भी सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप-5 में जगह बना ली है।
अभिषेक शर्मा ने वैभव को पीछे छोड़ा
सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने गुरुवार को आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में 24 गेंद में 45 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने चार चौके और तीन छक्के लगाए। इस पारी की मदद से अभिषेक शर्मा आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक वैभव के बाद 400 के पार जाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक शर्मा ने जारी सीजन में 9 मैचों में 425 रन बनाए हैं। उनका औसत 53.12 का रहा है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन है, जोकि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया। वह 40 चौके और 31 छक्के लगा चुके हैं।
राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 400 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। वैभव ने 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं। उनका औसत 44.14 है। वैभव ने जारी सीजन में 34 चौके और 37 छक्के जड़े हैं। वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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