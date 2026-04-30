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ऑरेन्ज कैप की रेस में भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला, अभिषेक ने अब वैभव को पीछे छोड़ा

Apr 30, 2026 12:53 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। अभिषेक शर्मा एक बार फिर नंबर वन बैटर बन गए हैं। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा।

ऑरेन्ज कैप की रेस में भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला, अभिषेक ने अब वैभव को पीछे छोड़ा

आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 45 रन बनाकर एक बार फिर ऑरेन्ज कैप वैभव सूर्यवंशी से छीन ली है। गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में 24 गेंद में 45 रन खेलकर अभिषेक आईपीएल के 19वें सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस पारी के दौरान वह जारी सीजन में 400 के आंकड़े को छूने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बने। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा दोनों ही इस सीजन शतक लगा चुके हैं। वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर छठवीं जीत हासिल की। इस मैच के दौरान हेनरिक क्लासेन ने भी सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप-5 में जगह बना ली है।

अभिषेक शर्मा ने वैभव को पीछे छोड़ा

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने गुरुवार को आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में 24 गेंद में 45 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने चार चौके और तीन छक्के लगाए। इस पारी की मदद से अभिषेक शर्मा आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक वैभव के बाद 400 के पार जाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक शर्मा ने जारी सीजन में 9 मैचों में 425 रन बनाए हैं। उनका औसत 53.12 का रहा है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन है, जोकि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया। वह 40 चौके और 31 छक्के लगा चुके हैं।

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IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 400 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। वैभव ने 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं। उनका औसत 44.14 है। वैभव ने जारी सीजन में 34 चौके और 37 छक्के जड़े हैं। वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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