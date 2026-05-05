रोहित शर्मा जल्दी ठीक हो जाते तो…मुंबई इंडियंस को लेकर हरभजन सिंह ने कही चौंकाने वाली बात
मुंबई इंडियंस (MI) को लेकर हरभजन सिंह ने चौंकाने वाली बात कही है। भज्जी का मानना है कि अगर रोहित शर्मा जल्दी ठीक हो जाते तो आईपीएल 2026 में मुंबई की टीम बेहतर स्थिति में होती।
पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि अगर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव से जल्दी उबर जाते तो मुंबई इंडियंस (एमआई) की टीम आईपीएल 2026 में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने की बेहतर स्थिति में होती। रोहित ने चोट से उबरने के बाद सोमवार को वापसी की और वानखेड़े स्टेडियम में 44 गेंदों में 84 रन की तूफानी पारी खेली। इससे उनकी टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 229 रन का लक्ष्य हासिल करके छह विकेट से जीत दर्ज की। एमआई के पूर्व कप्तान रोहित 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरससीबी) के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण बाहर हो गए थे और इसके बाद पांच मैचों में नहीं खेल पाए।
'अगर शतक बना लिया होता तो...'
हरभजन ने जियो हॉटस्टार से कहा, "मैदान पर रहना महत्वपूर्ण होता है। डगआउट में बैठे रहने से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैदान पर रहकर आप अंतर पैदा कर सकते हैं और रोहित शर्मा ने यही किया।'' उन्होंने कहा, ''बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत नींव की जरूरत होती है और उन्होंने न सिर्फ अच्छी नींव रखी बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। अगर उन्होंने शतक बना लिया होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन जितने समय तक वह क्रीज पर रहे, उन्होंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।''
'काश चोट थोड़ी जल्दी ठीक हो जाती'
हरभजन ने कहा, "काश उनकी चोट थोड़ी जल्दी ठीक हो जाती। कौन जानता है, जब उनकी टीम लगातार हार रही थी तो हो सकता था कि वह एक-दो मैच जीत लेते और प्रतियोगिता में बने रहते।'' इसी बीच भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि एलएसजी को लगातार अच्छा प्रदर्शन नही कर पाने की कीमत चुकानी पड़ी। शास्त्री ने कहा, "एलएसजी की समस्या यह है कि जब उसकी गेंदबाजी अच्छी चलती है, तो बल्लेबाज उनका साथ नहीं देते और जब बल्लेबाज रन बनाते हैं, तो गेंदबाज जमकर रन लुटाते हैं। उनके प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है।''
मुंबई टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर
रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन के बीच 143 रन की साझेदारी से मुंबई ने लखनऊ को हराकर नॉकआउट में जगह बनाने की अपनी मामूली उम्मीदों को जीवंत रखा है। रिकेल्टन ने 32 गेंद में 83 रन बनाए, जिसमें छह चौके और आठ छक्के हैं। इससे पहले, एलएसजी के लिए निकोलस पूरन (21 गेंदों में 63 रन, आठ छक्के, एक चौका) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श (25 गेंदों में 44 रन, चार चौके, तीन छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े, जिससे सुपर जाइंट्स ने पांच विकेट पर 228 रन बनाए। इस जीत से मुंबई के 10 मैच में तीन जीत से छह अंक हो गए हैं और टीम नौवें स्थान पर बनी हुई है। लखनऊ की टीम लगातार छठी हार के बाद नौ मैच में चार अंक के साथ 10वें और अंतिम पायदान पर है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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