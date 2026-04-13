पिछले 8 मैचों में MI पर कैसे हावी रही है RCB, आंकड़े देख कहेंगे 5 बार की चैंपियन की हेकड़ी निकाल दी
पिछले कुछ सालों से मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरू का दबदबा देखने को मिला है। आरसीबी की टीम में पांच बार की चैंपियन टीम को खुद पर हावी नहीं होने दिया है, बल्कि खुद हावी हुई है। पिछले आठ मुकाबलों में आरसीबी की टीम ने मुंबई इंडियंस को 6 बार हराया है।
आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों हराकर एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की है। आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जोरदार पिटाई की और निर्धारित 20 ओवरों में 240 रनों का विशाल स्कोर बना दिया। 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन रोहित शर्मा के रिटायर हर्ट होने के बाद कहानी एकदम से बदल गई। रोहित के बाहर जाने के बाद रिकल्टन आउट हो गए। उनके पीछे-पीछे तिलक वर्मा भी 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद सूर्या-हार्दिक ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और अंत में रदरफोर्ड की 31 गेंदों में 71 रनों की पारी भी काम नहीं आई।
पिछले आठ मैचों में आरसीबी का रहा है दबदबा
पिछले कुछ सालों से मुंबई इंडियंस के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरू का दबदबा देखने को मिला है। आरसीबी की टीम ने पांच बार की चैंपियन टीम को खुद पर हावी नहीं होने दिया है, बल्कि खुद उन पर हावी हुई है। पिछले आठ मुकाबलों में आरसीबी की टीम ने मुंबई इंडियंस को 6 बार हराया है। इन 8 मुकाबलों में मुंबई की टीम को सिर्फ 2 बार जीत नसीब हुई है। ये आंकड़े आरसीबी की बादशाहत की कहानी बयां करते हैं। आरसीबी ने भले ही एक बार ही आईपीएल का खिताब जीता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुंबई इंडियंस को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
पिछले साल भी वानखेड़े में दी थी शिकस्त
पिछले साल जब दोनों टीमों का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था तब भी आरसीबी ने रोहित शर्मा के स्टारडम वाली टीम को करारी शिकस्त दी थी। आरसीबी ने तब मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया था। उस मैच में भी कप्तान रजत पाटीदार ने तूफानी पारी खेली थी और 32 गेंदों में 64 रन बनाए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था।
बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव जैसे वर्ल्ड कप विनिंग कप्तानों के रहते हुए मुंबई इंडियंस की टीम आरसीबी की संतुलित टीम से पिछले आठ में से सिर्फ दो मौको में जीत हासिल कर पाई है। बाकी के 6 मौकों पर आरसीबी ने उन्हें हराया है। साल 2020 के बाद मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल शुरू हुआ है, जिसके बाद टीम ने बीते 5 सालों में एक भी खिताब अपने नाम नहीं किया है। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने लीडरशिप में भी बदलाव किया और रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, तब भी अब तक कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है।
पिछले 8 RCB-MI मुकाबलों के रिजल्ट
RCB जीत
RCB जीत
RCB जीत
RCB जीत
MI जीत
MI जीत
RCB जीत
RCB जीत
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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