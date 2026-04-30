रियान पराग को कितने लाख रुपये के पड़े ई-सिगरेट से कश, क्या राजस्थान रॉयल्स पर भी गिरेगी गाज?
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग आईपीएल 2026 के दौरान ई-सिगरेट पीते हुए हुए पकड़े गए थे। बीसीसीआई ने 24 वर्षीय खिलाड़ी के खिलाफ एक्शन लिया है।
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कप्तान रियान पराग को वेपिंग (ई-सिगरेट का इस्तेमाल करना) की सजा मिली है। वह मंगलवार को आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को 24 वर्षीय पराग के खिलाफ एक्शन लेते हुए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना ठोका। उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ गया है। पराग को खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया गया है। पराग ने आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन किया। आचार संहिता के नियम 2.21 में कहा गया है कि यह नियम उन सभी प्रकार के आचरणों को अपने दायरे में लाने के लिए बनाया गया है जिनसे खेल की छवि को नुकसान पहुंचता है और जिनका उल्लेख आचार संहिता में कहीं और (विशेष रूप से नियम 2.20 में) स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है।
कितने लाख रुपये के पड़े ई-सिगरेट से कश?
पराग को ड्रेसिंग रूप में ई-सिगरेट से कश लगाना बहुत महंगा पड़ा है। उन्हें तकरीब 25 लाख रुपये का जुर्माना देना है। दरअसल, पराग का आईपीएल सीजन के लिए आरआर से 14 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है। हर मैच की फीस लगभग 1 करोड़ रुपये है, जिसका मतलब है कि 25 प्रतिशत जुर्माना लगभग 25 लाख रुपये होगा। पराग का अपराध लेवल एक का अपराध था इसलिए किसी सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। आईपीएल ने एक बयान में कहा, ''रियान ने अपराध और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया है।'' पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मैदानी अंपायर तन्मय श्रीवास्तव और नितिन मेनन ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैच रेफरी अमित शर्मा को इस मामले की शिकायत नहीं की थी। उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्होंने इसका वीडियो सबूत देखा। इसके बाद शर्मा ने आईपीएल के नियमों के अनुसार आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पराग को दोषी पाया।
क्या राजस्थान रॉयल्स पर भी गिरेगी गाज?
राजस्थान रॉयल्स पर भी गाज गिर सकती है। बयान के अनुसार, ''आईपीएल की साख को बनाए रखने के लिए बीसीसीआई गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है।'' जब पीटीआई ने बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया से आरआर के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ''जैसा कि बयान में साफ-साफ लिखा है हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि टीम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।'' गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया था जिसके तहत इनका उत्पादन, बिक्री और वितरण पूरी तरह से वर्जित है। कानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने पर दोषी को एक साल तक की जेल और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।