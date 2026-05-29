वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे रविंद्र जडेजा, फिर बिना आउट क्यों छोड़ा मैदान?
वैभव सूर्यवंशी से भी तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे रविंद्र जडेजा रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। वह पारी के दौरान दर्द में दिखे। हालांकि चोट के कारण उन्होंने मैदान छोड़ना उचित समझा।
राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान के बाहर गए। हालांकि वह जब तक क्रीज पर थे, विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। राजस्थान की गुजरात के खिलाफ शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने शुरुआती ओवरों में ही दो विकेट गंवा दिए, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पारी को संभाला और पावरप्ले में टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। हालांकि रविंद्र जडेजा ज्यादा देर तक क्रीज पर रुक नहीं सके और दर्द के कारण मैदान से बाहर चले गए।
जडेजा हुए थे रिटायर्ड हर्ट
राजस्थान रॉयल्स ने दो ओवर के अंदर ही यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल के विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र जडेजा के बीच तीसरे विकेट के लिए 37 गेंद में 73 रन की साझेदारी हुई। हालांकि रविंद्र जडेजा इस दौरान वैभव सूर्यवंशी से भी ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। राजस्थान की पारी के 8 ओवर खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा 19 गेंद में 34 रन बनाकर खेल रहे थे, उस समय उनका स्ट्राइक रेट 178.94 था, वहीं दूसरी छोर पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंद में 34 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 161.90 के करीब था। नौवां ओवर शुरू होने से पहले ही रविंद्र जडेजा ने मैदान छोड़ दिया। वह इसी ओवर में दर्द में दिखे थे और ट्रीटमेंट भी लिया था।
13वें ओवर में बैटिंग के लिए फिर उतरे
स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के 5 विकेट गिरने के बाद 13वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए फिर उतरे। हालांकि उनके हाथ में चोट लगी है उसके बावजूद टीम की जरूरत के कारण वह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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