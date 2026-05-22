हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा ऋषभ पंत का रिकॉर्ड, IPL में ऐसा करने वाले पहले बैटर

हेनरिक क्लासेन ने ऋषभ पंत का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईपीएल के एक सीजन में चौथे नंबर या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ दमदार पारी खेली। उन्होंने 23 गेंद में अर्धशतक लगाया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह चौथे नंबर पर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चार विकेट पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

हेनरिक ने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन आईपीएल के एक सीजन में चौथे नंबर पर या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 600 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने जारी सीजन में 606 रन बना लिए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए 2018 में 579 रन बनाए थे। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रियान पराग ने 2024 में टीम के लिए 573 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का भी नाम इस लिस्ट में मौजूद है। रोहित ने मुंबई इंडियंस के लिए 2013 में 538 रन बनाए थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 513 रन जड़े थे।

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क्लासेन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हेनरिक क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 14 मैचों में 606 रन बनाए हैं। उन्होंने 46 चौके और 30 छक्के लगाए हैं। जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड साई सुदर्शन के नाम है। उन्होंने 14 मैचों में 638 रन बनाए हैं।

हैदराबाद ने शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चार विकेट पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने पहले विकेट लिए (45) रन जोड़े। चौथे ओवर में रसिख सलाम ने ट्रेविस हेड 16 गेंदों में (26) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। नौवें ओवर में सुयश शर्मा ने अर्धशतक बना चुके अभिषेक शर्मा का शिकार कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों में चार चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 56 रनों की पारी खेली। सनराइजर्स का तीसरा विकेट 17वें ओवर में हाइनरिक क्लासन के रूप में गिरा। उन्हें क्रुणाल पांड्या ने आउट किया। क्लासेन ने 24 गेंदों में दो चौके और पांच छक्के लगाते हुए 51 रन बनाये।