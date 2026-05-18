हेनरिक क्लासेन ने टॉप 5 से क्रिस गेल को धकेला, देखें IPL में सबसे कम गेंदों में 2 हजारी बने प्लेयर
Heinrich Klaasen CSK vs SRH: हेनरिक क्लासेन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने आईपीएल में 2000 हजार रनों का आंकड़ा पार कर लिया है।
सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) का हिस्सा हेनरिक क्लासेन ने सोमवार को आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंगस (सीएसके) के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की। अफ्रीकी बल्लेबाज मौजूदा सीजन में छठे अर्धशतक से सिर्फ तीन रन दूर रह गया। उन्होंने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 26 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें छह चौके और दो छक्के हैं। उन्हें स्पिनर नूर अहमद ने 15वें ओवर में स्टंप आउट कराया। हालांकि, क्लासेन ने अपनी पारी के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दो हजार रन कंप्लीट किए और क्रिस गेल को टॉप 5 से बाहर धकेल दिया। दरअसल, क्लासेन आईपीएल में सबसे कम गेंदों में दो हजार रनों का आंकड़ा छूने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। वह 1214 गेंदों में दो हजारी बने।
क्रिस गेल छठे पायदान पर खिसके
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गेल ने 1251 गेंदों में दो हजार रन पूरे किए थे। वह लिस्ट में छठे पायदान पर खिसक गए हैं। भारतीय लीग में सबसे कम गेंदों में दो हजारी बनने का रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम दर्ज है। वेस्टइंडीज का धाकड़ ऑलराउंडर ने 1120 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ था। वह अब कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पावर कोच हैं। रसेल पिछले सीजन में केकेआर के लिए बतौर प्लेयर खेले थे। उनके बाद फेहरिस्त में एसआरएच के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं। उन्होंने 1192 गेंदों में दो हजार रन कंप्लीट करने का कारनामा अंजाम दिया था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक सीएसके मैच में रंग में नजर नहीं आए। उन्होंने 21 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रन जुटाए।
IPL में सबसे कम गेंदों में 2 हजारी बने प्लेयर
1120 - आंद्रे रसेल
1192 - अभिषेक शर्मा
1198 - निकोलस पूरन
1211 – वीरेंद्र सहवाग
1214 - हेनरिक क्लासेन
1251 – क्रिस गेल
क्लासेन ने ईशान के साथ की 75 रनों की साझेदारी
एसआरएच ने सीएसके को पांच विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एसआरएच की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने 6 गेंदों में 6 रन बटोरे। उन्हें मुकेश चौधरी ने तीसरे ओवर में कॉट एंड बोल्ड किया। स्पिनर अकील हुसैन ने आठवें ओवर में अभिषेक शर्मा को स्पेनसर जॉन्सन के हाथों लपकवाया। अभिषेक ने ईशान किशन के साथ 35 रनों की साझेदारी की। ईशान ने 34 वर्षीय क्लासेन के संग तीसरे विकेट के लिए 75 रनों की पार्टनरशिप की। ईशान ने 47 गेंदों में सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 70 रन बनाए। यह उनका जारी सीजन में पांचवां अर्धशतक है।
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