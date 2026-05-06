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पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग पर कोच रिकी पोंटिंग का पारा हाई, इंटरव्यू के दौरान फेंकने वाले थे माइक

May 06, 2026 10:50 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग बुधवार को हैदराबाद की पारी के दौरान टीम की खराब फील्डिंग देखकर काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह माइक फेंकने वाले थे।

पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग पर कोच रिकी पोंटिंग का पारा हाई, इंटरव्यू के दौरान फेंकने वाले थे माइक

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में पंजाब किंग्स की खराब फील्डिंग चर्चा का विषय रही। मैच के दौरान पंजाब के फील्डरों ने खूब कैच टपकाए, जिसका फायदा हैदराबाद के बल्लेबाजों ने उठाया और 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मैच के दौरान पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग कैच छूटने के कारण अपना आपा खोते हुए नजर आए। पंजाब की फील्डरों ने मैच के दौरान करीब 4 कैच छोड़े, जिसके कारण ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाज अर्धशतक लगाने में सफल हुए।

रिकी पोंटिंग हुए गुस्सा

आईपीएल 2026 के 49वें मैच में पंजाब किंग्स की फील्डिंग निराशाजनक रही। हैदराबाद की पारी के दौरान कूपर कॉनली, शशांक सिंह और लॉकी फर्ग्यूसन ने कैच छोड़े। प्रभसिमरन ने स्टपिंग का मौका गंवाया था। रिकी पोंटिंग हैदराबाद कीपारी के दौरान ब्रॉकास्टर को इंटरव्यू दे रहे थे। इससे पहले कूपर कॉनली और शशांक सिंह ने ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के कैच छोड़े थे। इंटरव्यू के दौरान वह इन दोनों कैचों पर बोल ही रहे थे कि लॉकी फर्ग्यूसन ने मिड विकेट पर कैच छोड़ दिया। रिकी पोंटिंग ने तीसरा कैच ड्रॉप होने पर कहा, ''मैं मैदान पर माइक को फेंकने के काफी करीब था। पंजाब की फील्डिंग पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रही है, खासकर शशांक सिंह ने कई कैच छोड़े हैं।

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सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने आतिशी शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 54 रन जोड़े। चौथे ओवर में लॉकी फ़र्ग्युसन ने अभिषेक शर्मा को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों मे दो चौके और चार छक्के लगाते हुए (35) रन बनाये। इसके बाद सातवें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने ट्रेविस हेड को अपना शिकार बना लिया। ट्रेविस हेड ने 19 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए (38) रन बनाये। इसके बाद कर रहे इशान किशन और हाइनरिक क्लासन के पंजाब के खिलाडियों खराब प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने कई कैच छोड़े।

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15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने इशान किशन को आउट किया। इशान किशन ने 32 गेंदों में दो चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 55 रनों की पारी खेली। सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 235 रनों का स्कोर खड़ा। पारी की आखिरी गेंद पर हाइनरिक क्लासन कैच आउट हुये। क्लासन ने 43 गेंदों में तीन चौके और चार छक्कों की मदद से 69 रनों की पारी खेली। नीतीश कुमार रेड्डी ने 13 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए नाबाद 29 रन बनाये।

पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह, लॉकी फ़र्ग्युसन, विजयकुमार वैशाक और यजुवेंद्र चहल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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