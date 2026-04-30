क्या एलन मस्क ने बनाया वैभव सूर्यवंशी AI? जोस बटलर ने पूछा हैरतअंगेज सवाल, डेब्यू को लेकर भविष्यवाणी की

जोस बटलर ने 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। उन्होंने सूर्यवंशी को लेकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी से हैरतअंगेज सवाल पूछा था। सूर्यवंशी आईपीएल में राजस्थान टीम का हिस्सा हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने कम वक्त में अपनी अलग पहचान बना ली है। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बैटिंग से गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। वह आईपीएल 2026 में भी धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए अभी तक 9 मैचों में 238.09 के स्ट्राइक रेट से 400 रन बटोर लिए हैं। युवा सनसनी की क्रिकेट जगत में जमकर चर्चा हो रही है। कई लोगों को यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में सूर्यवंशी कैसे गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नोमान नियाज ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि सूर्यवंशी के बैट में एआई चिप लगी हो। उन्होंने यह बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही थी। इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज बटलर ने अब सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए एक दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने सूर्यवंशी को लेकर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से एक हैरतअंगेज सवाल पूछा था। इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले आर्चर राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं। बटलर ने सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की भी भविष्यवाणी की है।

क्या एलन मस्क ने बनाया वैभव सूर्यवंशी AI? बटलर ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर इंग्लैंड टीम के पुराने साथी स्टुअर्ट ब्रॉड से कहा, ''मैंने जोफ्रा को मैसेज किया और पूछा, 'क्या वह AI है? क्या एलन मस्क ने इस युवा सनसनी को बनाया है जो बैट से कमाल का जादू दिखा रहा है?' लेकिन नहीं, वह असली है और उसे देखना शानदार है। वह सच में एक रोमांचक खिलाड़ी बन रहा है। मुझे लगता है कि इस गर्मी में इंग्लैंड में उसे देखने का बहुत अच्छा चांस है।'' भारतीय टीम को जून-जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज के लिए जाना है। ऐसे में सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू की संभावना जताई जा रही है। अगर सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला तो वह भारत की ओर से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर बन जाएंगे।

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'लड़के ने जो किया है न, चेक कराइए' नोमान नियाज ने हाल ही में 'स्मैशहिट' शो पर कहा था, ''यार, आप खुद सोचिए, उस लड़के ने जो किया है न, वाकई चेक कराइए। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा जैसे डोपिंग चेक करता है न, इसको भी लैब में भेजे, इसको भी चेक करें। वह शायद अपने बैट में AI चिप का इस्तेमाल करता है। वह अविश्वसनीय है। क्या खिलाड़ी है। यह मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रहा कि क्या लड़का है ये? जब आप 18 के होते हैं तब शरीर मसल, बाइसेप और ट्राइसेप बनाता है। यह तो सिर्फ 16 का है। वह तब पैदा हुआ जब विराट कोहली वर्ल्ड चैंपियन थे। उसके पास जितना पावर है, उससे ज्यादा टेक्निक है। वह कलाइयों का खिलाड़ी है। उसके आर्क को देखिए, वह पूरा 360 डिग्री का इस्तेमाल करता है।''