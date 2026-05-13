हार्दिक पांड्या के ट्रेनिंग वीडियो ने फिटनेस के सवाल को किया दूर, क्या मुंबई इंडियंस के कप्तान खेलेंगे अगला मैच?
हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले नेट में जमकर बैटिंग की। वह पीठ की समस्या से गुजर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में वह फिट नजर आ रहे हैं। हार्दिक चोट के कारण पिछले दो मैच नहीं खेल सके हैं।
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या चोट के कारण पिछले दो मैचों से बाहर रहे हैं। उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने टीम का नेतृत्व किया। हार्दिक की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। मुंबई इंडियंस की टीम जारी सीजन में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई गई और अब टीम के प्रदर्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या गलत कारणों की वजह से काफी चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंचाइजी और कप्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इस वजह से हार्दिक को नजरअंदाज कर दिया गया है। वहीं आगामी मुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या नेट में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कोच का मानना है कि मेडिकल टीम हार्दिक की फिटनेस की निगरानी कर रही है.
मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लगातार दो मैच नहीं खेल सके हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पिछला मैच खेला था और यह देखना बाकी है कि वह पूरी तरह से फिट हो गए हैं या नहीं। हार्दिक पांड्या मुंबई के शुरुआती खिलाड़ियों के ग्रुप के साथ धर्मशाला नहीं गए। मुंबई की टीम अपना अगला मुकाबला गुरुवार को पंजाब किंग्स से खेलेगी। इस मुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या नेट में बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आए और इस दौरान बड़े शॉट भी लगाए।
मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने आरसीबी के खिलाफ मैच हारने के तुरंत बाद हार्दिक पांड्या के फिटनेस को लेकर अपडेट दिया। महेला ने बताया कि हार्दिक की पीठ में समस्या है और मेडिकल टीम उन्हें पूरी तरह फिट करके मैदान पर वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। मुंबई इंडियंस की बेंगलुरु के खिलाफ हार 11 मैच में आठवीं हार थी जिससे पता चलता है कि उसकी टीम निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही।
हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा, ''हार्दिक को पीठ की समस्या थी जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसलिए मेडिकल टीम उन पर काम कर रही थी। वे पिछले कुछ दिनों से ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे, इसलिए बिना पक्के पता के हम उन्हें खेलने का रिस्क नहीं लेना चाहते। देखते हैं, ये दिन-प्रतिदिन की स्थिति है। ये निर्भर करेगा कि उन्हें कैसा फील होता है।""उसके आधार पर ही हम फैसला करेंगे।'' मुंबई इंडियंस की टीम ने 11 मैच खेलते हुए सिर्फ तीन मुकाबले जीते हैं और आठ मैच गंवाए हैं, जिसके कारण टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।