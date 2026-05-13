गुजरात टाइटंस ने IPL में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत, SRH की एक मैच में हो गई 'डबल छीछालेदर'

गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह रौंदा। एसआरएच 169 के टारगेट का पीछा करते हुए 100 रन भी नहीं जुटा सकी। जीटी ने लगातार पांचवीं जीत हासिल की।

गुजरात टाइटंस (GT) ने आईपीएल 2026 के 56वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को करारी शिकस्त दी। जीटी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 168/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद 82 रनों से विजयी परचम फहराया। एसआरएच 14.5 ओवर में महज 86 रनों पर सिमट गई। यह गुजरात की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। वहीं, हैदराबाद की 'डबल छीछालेदर' हो गई। एसआरएच को ना सिर्फ रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी बल्कि आईपीएल में अपना लोएस्ट ऑलआउट टोटल भी बनाया। इससे पहले हैदराबाद टीम साल 2019 में 100 से कम रनों पर ऑलआउट हुई थी। एसआरएच तब मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 137 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 96 रनों पर ढेर हो गई थी। गुजरात ने सीजन में लगातार पांचवीं जीत के बाद अंक तालिका में पहले स्थान हासिल कर लिया। जीटी के 12 मैचों में 16 अंक हो गए हैं। एसआरएच 12 मैचों में 14 अंक के साथ तीसरे स्थान खिसक गई।।

IPL में एसआरएच की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार 82 बनाम गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद, 2026

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

80 बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, 2025

78 बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई, 2024

77 बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद, 2013

IPL में जीटी की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत 82 बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, अहमदाबाद, 2026

77 बनाम राजस्थान रॉयल्स, जयपुर, 2026

62 बनाम मुंबई इंडियंस, अहमदाबाद, 2023 क्वालिफायर-2

62 बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, पुणे, 2022

58 बनाम राजस्थान रॉयल्स, अहमदाबाद, 2025

रबाडा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मैच की बात करें तो तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने एसआरएच के शीर्ष क्रम की बखिया उधेड़ते हुए 28 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि जैसन होल्डर ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए। हैदराबाद ने सात विकेट 60 रन पर गंवा दिए थे। मोहम्मद सिराज ने पहला ओवर ही मैडन डालते हुए ट्रैविस हेड का अहम विकेट लिया, जिन्होंने निशांत सिंधू को आसान कैच थमाया। सिराज ने तीन ओवर में सिर्फ 11 रन देकर एक विकेट लिया। अभिषेक शर्मा (छह) को भी रबाडा ने ही रवाना किया। चौथे ओवर में ईशान किशन (11) ने विकेट के पीछे कैच थमाया। प्लेयर ऑफ द मैच रबाडा ने अपने आखिरी ओवर में आर स्मरण को मिडऑन पर शुभमन गिल के हाथों लपकवाया तब सनराइजर्स का स्कोर चार विकेट पर 32 रन था। हेनरिक क्लासेन 11 रन बनाकर होल्डर का शिकार हुए जिनका कैच विकेट के पीछे जोस बटलर ने लपका। होल्डर ने ही नीतिश कुमार रेड्डी (दो) का भी विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन ओवर में 23 रन देकर दो विकेट झटके।

सुदर्शन और सुंदर ने जड़ा अर्धशतक इससे पहले, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों की मदद से गुजरात टाइटंस ने चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। सुदर्शन ने 44 गेंद में पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 61 रन बनाए। वहीं, सुंदर ने 33 गेंद में सात चौकों और एक छक्के के साथ 50 रन की पारी खेली। सनराइजर्स के लिए प्रफुल्ल हिंगे ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिए जबकि कप्तान पैट कमिंस ने चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट चटकाया। सनराइजर्स के तेज गेंदबाजों ने गुजरात के बल्लेबाजों को दबाव में रखा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह टीम इस पिच पर सौ रन पर आउट हो गई थी। सुदर्शन को अपने संयम का फायदा मिला और उन्होंने चौथे विकेट के लिये सुंदर के साथ 60 रन की साझेदारी की।