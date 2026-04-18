क्यों ग्रीन को नहीं कराई गेंदबाजी, अब आगे क्या करेगी KKR? GT से मैच हारने के बाद कप्तान रहाणे ने क्या-क्या कहा?
आईपीएल 2026 में शुरुआत 6 मुकाबलों में एक भी जीत हाथ ना लगने और जीटी के खिलाफ एक और हार के बाद भी केकेआर के कप्तान अजिंक्ये रहाणे सकारात्मक बने रहना चाहते हैं। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या-क्या कहा है, जानिए।
आईपीएल 2026 में शुरुआत 6 मुकाबलों में एक भी जीत हाथ ना लगने और जीटी के खिलाफ एक और हार के बाद भी केकेआर के कप्तान अजिंक्ये रहाणे सकारात्मक बने रहना चाहते हैं। उन्होंने मैच के बाद बात करते हुए कहा है कि हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है और जब चीजें आपके पक्ष में ना जा रही हैं जो चीजें आप नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें नियंत्रित नहीं करना चाहिए।
हार के बावजूद रहाणे ने की अपनी टीम की तारीफ
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले के बाद बात करते हुए अंजिक्ये रहाने ने कहा कि "मैच हारने के तुरंत बाद आकर मैच के बारे में बात करना कभी आसान नहीं होता। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहता हूं, खासकर जिस तरह से हमने दो-तीन विकेट गिरने के बाद शुरुआत की। कैमरून ग्रीन की पारी, वह दबाव में थे, लेकिन जिस तरह का जवाबी हमला उन्होंने किया, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, उन्होंने जो किया वह देखना अद्भुत था, उन्होंने गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया।" रहाणे ने आगे कहा "147 रन पर चार विकेट और वहां से, लगभग 180 रन बनाना बल्लेबाजी के लिहाज से थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारे सभी गेंदबाजों को श्रेय जाता है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, मैच को आखिरी ओवर तक ले गए। सभी ने अच्छा योगदान दिया।"
गिल की तारीफ में बोले उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की
विपक्षी टीम के कप्तान गिल की 50 गेंदों में 86 रनों की पारी पर बात करते हुए कप्तान रहाणे ने कहा कि "मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में मुझे लगा कि गेंद थोड़ी बैक ऑफ लेंथ थी, थोड़ी रुक रही थी, शुरुआत में कुछ भी, हाफ-वॉली अच्छी तरह से आ रही थी, थोड़ी ओस भी थी। लेकिन फिर से, कोई बहाना नहीं, जैसा कि मैंने कहा, 180 रन, हमें पावरप्ले में विकेट चाहिए थे, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की।" उन्होंने अपनी टीम के सकारात्मक पक्षों पर बात करते हुए कहा कि "हमारे गेंदबाजों के बारे में सकारात्मक बात करें तो, जब चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही हों, तो हर बार ऐसा होना आसान नहीं होता। हमारे तीन करीबी मैच हुए, लेकिन उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है और कैमरन ग्रीन की फॉर्म देखना अद्भुत था।" कैमरन ग्रीन ने आज गेंदबाजी क्यों नहीं कि इस सवाल के जवाब में कप्तान रहाणे ने कहा "दरअसल, उन्हें क्रैम्प्स की समस्या थी। इसी वजह से वह मैदान पर बार-बार आ-जा रहे थे। इसलिए उन्होंने गेंदबाजी नहीं की।"
अब आगे क्या करेंगे कप्तान रहाणे और केकेआर की टीम?
इन 5 हारों और 1 मुकाबले के बारिश के कारण धुलने से मिले सिर्फ 1 पॉइंट्स के साथ केकेआर आगे क्या करेगी इसके बारे में बात करते हुए रहाणे ने कहा "मुझे लगता है कि यह सब वर्तमान क्षण में जीने के बारे में है। जब चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही होती हैं, तो आप बहुत सी बातें सोचने लगते हैं। मुझे लगता है कि यह सब वर्तमान क्षण में जीने के बारे में है। बस मैदान पर उतरें, खेल का आनंद लें। एक इकाई के रूप में खुद पर भरोसा रखें, बजाय उन चीजों के बारे में सोचने के जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में, हमें बस मैदान पर उतरना है, अपना खेल खेलना है। और आज हम यही करना चाहते थे। बस आक्रामक रहें, पहली गेंद से ही सकारात्मक रहें।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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