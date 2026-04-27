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IPL 2026 का पहला सुपर ओवर चार गेंद में निपटा, कोलकाता ने लखनऊ को पटका

Apr 27, 2026 12:43 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल के 19वें सीजन में रविवार को फैंस को पहला सुपर ओवर देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सुपर ओवर में सिर्फ एक रन ही बना सकी। इसके जवाब में कोलकाता ने पहली गेंद पर मैच अपने नाम कर लिया। 

IPL 2026 का पहला सुपर ओवर चार गेंद में निपटा, कोलकाता ने लखनऊ को पटका

लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रविवार को खेले गए मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर में निकला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 155 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाकर मैच टाई करवाया। जोकि सीजन का पहला सुपर ओवर भी बन गया है। इसके बाद सुपर ओवर में लखनऊ ने पहले बैटिंग की और सिर्फ एक रन ही बना सके। जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर हासिल कर लिया। लगातार दूसरी जीत के साथ नाइट राइडर्स की टीम पांच अंक के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गई जबकि सुपर जाइंट्स की टीम चार अंक के साथ 10वें और अंतिम स्थान पर खिसक गई।

सुपर ओवर का रोमांच

लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन और एडन मार्करम को बल्लेबाजी के लिए भेजा। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सुनील नरेन ने सुपर ओवर डाला। इस ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन क्लीन बोल्ड हो गए। कप्तान ऋषभ पंत ने दूसरी गेंद पर एक रन बनाया। जिसके बाद एडन मार्करम बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए। पॉवेल और रिंकू ने बाउंड्री पर बेहतरीन कैच लिया। लखनऊ ने सुपर ओवर में शुरुआती तीन गेंदों पर दोनों विकेट गंवा दिए और सिर्फ एक रन ही बना सके। इसके जवाब में कोलकाता की टीम ने रिंकू सिंह और पॉवेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा। रिंकू सिंह ने प्रिंस यादव के ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। मोहसिन खान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सुपर ओवर में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें सब आउट किया जा चुका है।

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मार्करम-पंत ने खेली दमदार पारी

156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर मिचेल मार्श (दो) का विकेट गंवा दिया। उन्हें वैभव आरोड़ा ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान ऋषभ पंत ने एडन मारक्रम के साथ दूसरे विकेट के लिये 58 रन जोड़े। 11वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने एडन मार्करम को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। मारक्रम 27 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए 31 रन बनाये। अगले ही ओवर में सुनील नरेन ने ऋषभ पंत को अपना शिकार बना लिया।

शमी ने बनाया सुपर ओवर

ऋषभ पंत ने चार चौके और एक छक्का लगाते हुए 42 रनों की पारी खेली। निकोलस पूरन (नौ), मुकुल चौधरी (एक) और आयुष बदोनी 19 गेंदों में (24) रन बनाकर आउट हुये। उन्होंने अपनी पारी में दो छक्के भी लगाये। हिम्मत सिंह ने 10 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (19) रन बनाये। सुपर जाइंट्स को अंतिम दो ओवर में 28 रन की जरूरत थी। लिंडे (08) भी इसके बाद अरोड़ा की गेंद पर रिंकू को कैच दे बैठे। मोहम्मद शमी और हिम्मत ने अरोड़ा पर चौके मारे। अंतिम ओवर में त्यागी को 16 रन का बचाव करना था लेकिन शमी ने अंतिम गेंद पर छक्के के साथ मैच सुपर ओवर में खींच दिया।

मोहम्मद शमी ने पारी की आखिरी पर छक्का लगाकर स्कोर आठ विकेट पर 155 रन कर दिया और मैच को टाई हो गया। इसी के साथ आईपीएल के इस सीजन में पहला सुपर ओवर मुकबला पहुंच गया। मोहम्मद शमी ने छह गेंदों में एक चौका और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 11 रन बनाये। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने दो- दो विकेट लिये। सुनील नारायण, कार्तिक त्योगी, कैमरन ग्रीन और अनुकूल रॉय ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

मोहसिन ने लिए 5 विकेट

इससे पहले पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसे मोहसिन ने बिल्कुल सही साबित करते हुए नाइट राइडर्स का स्कोर चार विकेट पर 31 रन कर दिया। मोहसिन ने दूसरे ओवर में ही टिम सीफर्ट (00) को मुकुल चौधरी के हाथों कैच करा दिया। रहाणे ने मोहम्मद शमी पर पारी का पहला छक्का जड़ा लेकिन मोहसिन की गेंद को मारक्रम को कैच दे बैठे। अंगकृष रघुवंशी (09) इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्षेत्ररक्षण में बाधा पहुंचाने के कारण आउट हुए। मोहसिन ने रोवमैन पावेल (01) को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराके नाइट राइडर्स को चौथा झटका दिया। ग्रीन ने नौवें ओवर में जॉर्ज लिंडे पर दो छक्कों के साथ टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया।

ये भी पढ़ें:जीत के बाद भी गिल ने निकाली टीम की कमी, कहा- पारी को खत्म करना एक समस्या रही है

ग्रीन जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और एक गेंद बाद विकेटकीपर पंत को कैच दे बैठे। मोहसिन ने अगली गेंद पर अनुकूल रॉय (00) को भी आयुष बडोनी के हाथों कैच कराके करियर में पहली बार पांच विकेट हासिल किए और सुपर जाइंट्स का छह विकेट पर 73 रन किया। रिंकू ने 14वें ओवर में राठी पर लगातार दो चौकों के साथ बाउंड्री के सूखे को खत्म किया। नाइट राइडर्स के रनों का शतक 16वें ओवर में पूरा हुआ। रिंकू ने शमी पर छक्के और दो चौकों के साथ 42 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में राठी पर लगातार चार छक्कों के साथ टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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