फिन एलन का ईडन गार्डन्स में तूफान, 10 छक्के लगाने के बाद भी शतक से चूके
फिन एलन शनिवार को ईडन गार्डन्स में शतक लगाने से चूक गए। उन्होंने गुजरात के खिलाफ मुकाबले में 35 गेंद में 93 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 छक्के जड़े।
कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार बल्लेबाज फिन एलन शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाने से चूक गए। सलामी बल्लेबाज एलन ने 35 गेंद में 93 रन बनाए। वह कोलकाता के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे लेकिन साई किशोर ने उनका सपना तोड़ दिया। फिन एलन और अंगकृष रघुवंशी की दमदार पारियों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 245 रन बनाए।
फिन एलन के नाम कई रिकॉर्ड
आईपीएल की एक पारी में कई बार 10 से अधिक छक्के लगाने के मामले में फिन एलन चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल और वैभव सूर्यवंशी के क्लब में जगह बनाई है। आईपीएल में एक पारी में कई बार 10 से अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने चार बार एक पारी में 10 से अधिक छक्के मारे हैं। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने 2-2 बार ये कारनामा किया है।
एक आईपीएल पारी में कोलकाता के बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड ब्रेंडन मैकुलम के नाम है, जिन्होंने 2008 में 13 छक्के जड़े थे। आंद्रे रसेल ने 2018 में 11 छक्के लगाए थे। फिन एलन ने दो बार ये कमाल किया है। उन्होंने जारी सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ पारी में 10 छक्के लगाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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