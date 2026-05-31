फाइनल में फ्लॉप लेकिन RCB के खिलाफ दमदार है जोस बटलर का रिकॉर्ड, देखिए आंकड़े
गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर का टी20 क्रिकेट के फाइनल में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उनका बल्ला जमकर बोलता है।
गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का खिताबी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। गुजरात की टीम अपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर ज्यादा निर्भर करती है और फाइनल से पहले तक शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर की तिकड़ी ने टीम को लगभग हर मैच में अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश की है और कुछ हद तक कामयाब भी रहे। हालांकि फाइनल में सुदर्शन और गिल की जोड़ी के अलावा बटलर के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिनका रिकॉर्ड खिताबी मुकाबलों में अब तक कुछ खास नहीं रहा है।
जोस बटलर ने पिछले सीजन की तरह इस बार गुजरात के लिए दमदार पारियां खेली हैं। बटलर ने आईपीएल 2026 में 500 से अधिक रन बना लिए हैं। हालांकि टी20 क्रिकेट के फाइनल में बटलर का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा है। बटलर ने 8 टी20 मैचों में 20.67 के औसत से 167 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 128.46 का रहा। उनका बेस्ट स्कोर 39 है। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ जोस बटलर का रिकॉर्ड काफी बेहतर है। उन्होंने 19 मैचों में 48.43 के औसत से 678 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 163 का है। उन्होंने दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 106 रन है।
आईपीएल 2026 में बटलर का प्रदर्शन
आईपीएल के 19वें सीजन में जोस बटलर दमदार फॉर्म में हैं। गुजरात के स्टार बल्लेबाज ने 16 मैचों में 39 के औसत से 507 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 157.45 है। उन्होंने चार अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 60 रन है। वह जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में 12वें स्थान पर हैं। जबकि गुजरात के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं।
आरसीबी ने अपने आक्रामक और बेखौफ अंदाज से टूर्नामेंट में दबदबा कायम किया है, तो वहीं टाइटंस ने धैर्य और संयमित खेल से प्रभावित करते हुए पांच वर्षों में तीसरी बार फाइनल का टिकट पक्का किया है। पहले क्वालीफायर में आरसीबी ने इसी बेखौफ अंदाज से टाइटंस को शिकस्त दी थी।
इस टूर्नामेंट में जहां अधिकांश टीमें पावरप्ले में 11-12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से खेल रही हैं, वहीं गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अपेक्षाकृत संयमित रफ्तार अपनाई है, जो नौ रन प्रति ओवर से थोड़ा अधिक रही है। यह पारंपरिक रणनीति इसलिए भी है क्योंकि गुजरात का मध्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर है और टीम की बल्लेबाजी का अधिकांश भार शीर्ष तीन बल्लेबाजों (गिल, सुदर्शन और जोस बटलर) पर ही रहता है।
इसके बावजूद इन तीनों ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। गिल ने 722 रन (स्ट्राइक रेट 163), सुदर्शन ने 710 रन (स्ट्राइक रेट 159) और बटलर ने 507 रन (स्ट्राइक रेट 157) बनाए हैं। अब उन्हें एक बार फिर उसी अहम मुकाबले में जिम्मेदारी निभानी होगी। इस सत्र में गुजरात का घरेलू रिकॉर्ड (सात में से पांच जीत) टीम को थोड़ा आत्मविश्वास जरूर देता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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