IPL विनर के घर पर कब-कब नहीं हुआ फाइनल? चिन्नास्वामी स्टेडियम को दो बार नसीब हो चुकी मेजबानी

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) डिफेंडिंग चैंपियन है। चलिए, आपको बताते हैं कि आईपीएल विनर के घर पर कब-कब फाइनल नहीं हुआ?

आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को इसकी पुष्टि कर दी। 19वें सीजन का खिताबी मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला क्वालीफायर (26 मई) धर्मशाला जबकि एलिमिनेटर (27 मई) और दूसरा क्वालीफायर (29 मई) न्यू चंडीगढ़ में होगा। पिछले सीजन का फाइनल भी अहमदाबाद में हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में परंपरा है कि विजेता टीम के होम ग्राउंड पर अगले साल फाइनल खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) डिफेंडिंग चैंपियन है लेकिन चिन्नास्वामी को मेजबानी नहीं मिली। आरसीबी ने आईपीएल 2025 के फाइनल पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी।

IPL विनर के घर पर कब-कब नहीं हुआ फाइनल? बता दें कि आईपीएल में कई बार ऐसा हो चुका है जब विनर के घर पर फाइनल नहीं हुआ। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की। तब फाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। 2009 में लोकसभा चुनाव के कारण आईपीएल का आयोजन साथ अफ्रीका में हुआ। उस वक्त फाइनल जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला गया, जिसमें डेक्कन चार्जर्स चैंपियन बनी। हालांकि, अगले साल खिताबी मुकाबला डेक्कन चार्जर्स के होम ग्राउंड पर नहीं हुआ बल्कि नवी मुंबई में खेला गया। 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने खिताब पर कब्जा जमाया। अगले साल फाइनल सीएसके के होम ग्राउंड यानी चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। यह फाइनल भी सीएसके ने जीता।

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चिन्नास्वामी को दो बार नसीब हुई फाइनल की मेजबानी 2012 में एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुआ फाइनल कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के नाम रहा। अगले साल कोलकाता के ईडन गार्डन्स ने खिताबी मुकाबले की मेजबान की, जिसमें मुंबई इंडियंस (एमआई) चैंपियन बनी। लेकिन अगले साल फाइनल मुंबई की बजाए बेंगलुरु में आयोजित हुआ। 2014 में केकेआर ने फिर ट्रॉफी जीती। 2015 में खिताबी मुकाबला कोलकाता में हुआ, जहां मुंबई चैंपियन बनी। 2016 का फाइनल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। तब सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को हराकर खिताब जीता था। 2017 में फाइनल हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी हासिल की। 2018 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहली बार आईपीएल फाइनल हुआ। उस वक्त सीएसके के हाथ ट्रॉफी लगी। लेकिन 2019 का फाइनल हैदराबाद में खेला गया, जिसमें एमआई विजेता रही।