RCB के भुवनेश्वर कुमार का बड़ा कारनामा, 28 विकेट लेकर मोहम्मद शमी के रिकॉर्ड की बराबरी की
भुवनेश्वर कुमार एक आईपीएल सीजन में बतौर भारतीय गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंचे। उन्होंने शमी के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने 28 विकेट लिए थे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भुवी ने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में मोहम्मद शमी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बेंगलुरु के तेज गेंदबाज ने आईपीएल के जारी सीजन में पावरप्ले में साई सुदर्शन को आउट करके 17वां विकेट हासिल किया। इसके साथ ही वह इस रिकॉर्ड लिस्ट में भी लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज शमी के रिकॉर्ड की बराबरी की।
शमी के रिकॉर्ड की बराबरी
भुवनेश्वर कुमार ने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 4 ओवर में 29 रन देकर दो विकेट लिए। आईपीएल के एक सीजन में बतौर भारतीय गेंदबाज शुरुआती 6 ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है। हालांकि भुवी ने आज इस रिकॉर्ड की बराबरी की। आईपीएल के एक सीजन में बतौर भारतीय गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड हर्षल पटेल के नाम है। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 2021 में 32 विकेट लिए थे। मोहम्मद शमी ने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 2023 में 28 विकेट चटकाए थे। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में 28 विकेट झटके हैं। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2020 में 27 विकेट लिए थे। युजवेंद्र चहल ने 2022 में 27 विकेट निकाले थे। मोहित शर्मा ने 2023 में गुजरात के लिए 27 विकेट लिए थे।
आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भुवनेश्वर कुमार के 16 मैचों में 28 विकेट हो गए हैं। वह जारी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कागिसो रबाडा के नाम है। गुजरात के गेंदबाज ने 17 मैचों में 29 विकेट हैं। रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भुवी ने दो विकेट चटकाए। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर दो विकेट लिए। कुमार ने सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन का विकेट लिया, जोकि शानदार फॉर्म में हैं और सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। इसके अलावा उन्होंने जेसन होल्डर का विकेट चटकाया।
एक आईपीएल सीजन में भारतीय गेंदबाज द्वारा सर्वाधिक विकेट
32 - हर्षल पटेल (आरसीबी, 2021)
28 - मोहम्मद शमी (जीटी, 2023)
28 - भुवनेश्वर कुमार (आरसीबी, 2026)
27 - जसप्रित बुमरा (एमआई, 2020)
27 - युजवेंद्र चहल (आरआर, 2022)
27 - मोहित शर्मा (जीटी, 2023)
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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