RCB के खिलाफ करारी हार पर गुजरात कप्तान शुभमन गिल का पारा हुआ हाई, फील्डरों पर जमकर बरसे
शुभमन गिल धर्मशाला में फील्डरों के प्रयास से नाखुश दिखे। उन्होंने मैच हारने के पीछे खराब फील्डिंग को दोषी बताया।
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने हार के लिए खराब फील्डिंग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि टीम 12वें-13वें ओवर तक मुकाबले में बनी हुई थी, लेकिन कैच छोड़ने और कमजोर क्षेत्ररक्षण ने मैच का रुख बदल दिया। कप्तान रजत पाटीदार की नौ छक्कों से सजी 93 रन की तूफानी अर्धशतकीय पारी की मदद से गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल के क्वालीफायर एक में मंगलवार को 92 रन से पीट दिया और लगातार दूसरे साल सीधे फ़ाइनल में जगह बना ली। आरसीबी ने पांच विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद गुजरात को 19.3 ओवर में 162 रन पर निपटा दिया। हालांकि इस हार के बावजूद गुजरात के पास 29 मई को क्वालीफायर दो में फ़ाइनल में पहुंचने का मौका रहेगा, जहां उनका मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच के विजेता से होगा।
ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं रही
शुभमन गिल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि पिच ने हमें चौंकाया। हम मैच में अच्छी स्थिति में थे, लेकिन हमारी क्षेत्ररक्षण स्तर के अनुरूप नहीं रही। कुछ आसान कैच छूटे और ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही।" उन्होंने कहा, “यह उन मुकाबलों में से एक है, जिसे हम जल्दी भूलकर मोहाली में नई शुरुआत करना चाहेंगे। टीम मीटिंग और अभ्यास सत्र में क्षेत्ररक्षण पर लगातार काम होता है, लेकिन आज दबाव के क्षणों में हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके।”
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने लक्ष्य का पीछा करने को लेकर कहा, "ऐसे मैदान पर अच्छी शुरुआत बेहद जरूरी होती है। यहां गेंद तेजी से बल्ले पर आती है और आउटफील्ड भी तेज है। अगर पावरप्ले अच्छा जाता, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता था।"
विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एकमात्र राहुल तेवतिया (68) ने संघर्ष करते हुए आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से अर्धशतक बनाया जबकि जोस बटलर ने 29 और साई सुदर्शन ने 14 रन बनाये। बाकी बल्लेबाज आयाराम-गयाराम की तर्ज पर मैदान आते और पवेलियन लौटते रहे। कप्तान शुभमन गिल दो रन बनाकर आउट हुए। जैकब डफी ने तीन और भुवनेश्वर कुमार, क्रुणाल पांड्या तथा रसिख सलाम डार ने दो-दो विकेट लिए जबकि जोश हेजलवुड को एक विकेट मिला।
टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात ने पावरप्ले में ही पांच विकेट गंवा दिए थे और यहीं से उनकी हार तय हो गई थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन सस्ते में आउट हो गए और इसका असर बाकी बैटिंग लाइन अप पर भी देखने को मिला। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 14-15 ओवर में ही आउट हो जाएगी लेकिन राहुल तेवतिया ने 43 गेंद पर 68 रन बनाकर मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया।
इससे पहले पाटीदार ने 33 गेंदों पर पांच चौकों और नौ छक्कों की मदद से नाबाद 93 रन बनाये। यह अब आईपीएल प्लेऑफ़ में किसी टीम का सबसे बड़ा स्कोर हो गया है। आरसीबी ने 2023 में क्वालीफ़ायर 2 में मुम्बई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस द्वारा बनाए गए 233/3 के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है।
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