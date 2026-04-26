लड़की ने सरेआम खींचा अभिषेक शर्मा का हाथ, वीडिया हुआ वायरल; लोग बोले- जबर्दस्ती ऐसा करना गलत
अभिषेक शर्मा का एक फैन गर्ल ने सरेआम हाथ पकड़ लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आईपीएल में स्टार बल्लेबाज अभिषेक सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का क्रेज दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। उनकी एक झलक पाने को फैंस बेकरार रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी फैंस अपने पसंदीदा स्टार को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाते और सीमा लांघ जाते हैं। ऐसा ही कुछ अभिषेक के साथ हुआ। एक फैन गर्ल ने सरेआम अभिषेक का हाथ खींचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कई लोग लड़की के ऐसा करने से नाराज दिखे।
होटल से निकलते वक्त खींचा हाथ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरल वीडिया टीम के होटल से निकलने के वक्त का है। उस दौरान अभिषेक जब जा रहे थे तो एक लड़की ने अचानक हाथ पकड़ लिया और खींचने लगी। 25 वर्षीय बल्लेबाज बहुत असहज हो गया। सिक्योरिटी ने दखल दिया और लड़की को दूर किया। वीडियो को लेकर एक यूजर ने कमेंट किया, ''अभिषेक शर्मा की लोकप्रियता साफ दिखती है, लेकिन जबर्दस्ती हाथ पकड़ना गलत है। फैन होना ठीक है पर पर्सनल स्पेस और सम्मान भी उतना ही जरूरी है।'' दूसरे ने कहा, ''शर्मा जी के दीवाने बहुत लोग हैं लेकिन ऐसे हाथ नही खींचना चाहिए। बड़े खिलाड़ी हैं। सेफ्टी जरूरी होती है।''
'हाथ खींचना निजी स्पेस का उल्लंघन'
तीसरे यूजर ने लिखा, ''अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से जो जगह बनाई है, यह उसी का नतीजा है। युवाओं में उनकी जबर्दस्त दीवानगी है। हालांकि, फैंस का प्यार सर आंखों पर लेकिन सुरक्षा और मर्यादा का ध्यान रखना भी जरूरी है। किसी खिलाड़ी का हाथ पकड़कर खींचना उनके निजी स्पेस का उल्लंघन है, फैंस को थोड़ा संयम बरतना चाहिए।'' अन्य ने कमेंट किया, ''अभिषेक बहुत बहुत हैंडसम हैं। जाहिर है उसके लिए दीवानगी तो होगी ही।''
देखें वीडियो…
अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप
फिलहाल, अभिषेक के सिर आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप सजी है। उन्होंने आठ मैचों में 380 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और अर्धशतक हैं। एसआरएच ने शनिवार को सलामी बल्लेबाज अभिषेक (57 रन) और विकेटकीपर ईशान किशन (74 रन) की अर्धशतकीय पारियां के दम पर राजस्थान के खिलाफ पांच विकेट से जीत हासिल की। यह हैदराबाद टीम की लगातार चौथी जीत थी। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी (103 रन) के 36 गेंद में आईपीएल के इतिहास के तीसरे सबसे तेज शतक और ध्रुव जुरेल (51 रन) के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिए 112 रन साझेदारी की बदौलत छह विकेट पर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद ने राजस्थान की खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए 18.3 ओवर में पांच विकेट पर 229 रन बनाकर अपनी पांचवीं जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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