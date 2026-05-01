गुजरात टाइटंस से हारने के बाद भी रजत पाटीदार को है इस बात का संतोष, गिल-भुवनेश्वर की तारीफ की
बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा है कि 155 रन काफी कम थे लेकिन उन्होंने मैच को 16वें ओवर तक ले जाने के लिए गेंदबाजों की तारीफ की है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का मानना है कि इस पिच पर 155 रन पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की बैटिंग की तारीफ की है और माना कि गिल ने ताबड़तोड़ पारी से उनकी टीम पर दबाव डाल दिया था। गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चार विकेट से शिकस्त दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले बैटिंग करते हुए पूरे ओवर नहीं खेल सकी और 19.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 155 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल और जोस बटलर की दमदार पारियों की मदद से 15.5 ओवर में छह विकेट पर 158 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
रजत पाटीदार ने इस चीज को बताया पॉजिटिव
गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार के बाद रजत पाटीदार ने कहा, ''जाहिर है, इस ट्रैक पर इतने रन पर्याप्त नहीं थे लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने गेंदबाजी की और मैच को 15-16 ओवर तक ले गए, मुझे लगता ये पॉजिटिव साइन है। (पिच के बारे में) निश्चित रूप से, सतह पर घास की अच्छी परत थी जिसने तेज गेंदबाजों की मदद की। जैसा हमने कहा, शुभमन ने पावरप्ले में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने हम पर दबाव बनाया, लेकिन जिस तरीके से हम वापसी करके 16वें ओवर तक मैच को खींच सके, वो सकारात्मक है। मुझे लगता है कि यह काफी स्पष्ट है। हमने बीच के ओवरों में बहुत सारे विकेट गंवाए और इसी वजह से हम पिछड़ गए।''
उन्होंने आगे कहा, ''जैसा हम सभी जानते हैं, वो (भुवनेश्वर) टी20 फॉर्मेट के अनुभवी गेंदबाज हैं। पहले हाफ में उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की, वो कमाल की थी लेकिन मुझे लगता है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है और हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, लेकिन हम टेबल को लेकर नहीं सोच रहे। हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलना है।" गुजरात टाइटंस ने 15.5 ओवर में छह विकेट पर 158 रन बनाकर टूर्नामेंट में अपनी पांचवीं जीत दर्ज की। वहींं यह आरसीबी की तीसरी हार है। राहुल तेवतिया ने 17 गेंदों में चार चौकों की मदद से नाबाद 27 रनों की मैच विजयी पारी खेली। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट लिये। रोमारियो शेफर्ड को दो विकेट मिले। सुयश शर्मा ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने आरसीबी को 19.2 ओवरों मे 155 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया था। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाड़ा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
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