दिल्ली कैपिटल्स को इन 5 जाबांजो ने दिलाई जीत, हाईस्कोरिंग मुकाबले में राहुल-स्टार्क चमके

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से मात दी। दिल्ली को जीत दिलाने में राहुल, मिचेल स्टार्क ने अहम भूमिका निभाई।

दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स को हाईस्कोरिंग मुकाबले में सात विकेट से हराया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 226 रन बनाकर मैच जीता। दिल्ली की जारी सीजन में लगातार तीन हार के बाद पहली जीत है। दिल्ली ने 9 मुकाबले खेलते हुए चार में जीत हासिल की है, जबकि 5 गंवाए हैं, जबकि राजस्थान की ये चौथी हार है। राजस्थान ने 10 मैच खेलते हुए 6 जीत हासिल की है। यहां हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई।

मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की। पहली बार आईपीएल 2026 में खेलने उतरे मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 40 रन देकर तीन विकेट लिए। स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर में यशस्वी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद उन्होंने कप्तान रियान पराग और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। रियान 90 रन बनाकर आउट हुए।

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काइल जैमिसन दिल्ली के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ एक विकेट हासिल किया। लेकिन ये विकेट काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वैभव दो गेंद में चार रन ही बना सके। जेमीसन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया।

पथुम निसांका दिल्ली कैपिटल्स को पथुम निसांका ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को निसांका ने जैसी शुरुआती चाहिए थी, कुछ वैसा ही दिलाया। निसांका और राहुल ने तेजी से रन बटोरे। निसांका 33 गेंद में 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और तीन छक्के लगाए। रविंद्र जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया।

केएल राहुल स्टार सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को उनकी दमदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। राहुल ने 40 गेंद में 75 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और पांच छक्के लगाए। राहुल को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया। इस पारी की बदौलत केएल राहुल जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। राहुल और निसांका के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 110 रन की साझेदारी हुई। राहुल ने राणा के साथ भी 61 रन की पार्टनरशिप की।