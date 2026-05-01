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दिल्ली कैपिटल्स को इन 5 जाबांजो ने दिलाई जीत, हाईस्कोरिंग मुकाबले में राहुल-स्टार्क चमके

May 01, 2026 11:57 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से मात दी। दिल्ली को जीत दिलाने में राहुल, मिचेल स्टार्क ने अहम भूमिका निभाई।

दिल्ली कैपिटल्स को इन 5 जाबांजो ने दिलाई जीत, हाईस्कोरिंग मुकाबले में राहुल-स्टार्क चमके

दिल्ली कैपिटल्स ने शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स को हाईस्कोरिंग मुकाबले में सात विकेट से हराया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 226 रन बनाकर मैच जीता। दिल्ली की जारी सीजन में लगातार तीन हार के बाद पहली जीत है। दिल्ली ने 9 मुकाबले खेलते हुए चार में जीत हासिल की है, जबकि 5 गंवाए हैं, जबकि राजस्थान की ये चौथी हार है। राजस्थान ने 10 मैच खेलते हुए 6 जीत हासिल की है। यहां हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई।

मिचेल स्टार्क

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की। पहली बार आईपीएल 2026 में खेलने उतरे मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 40 रन देकर तीन विकेट लिए। स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर में यशस्वी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद उन्होंने कप्तान रियान पराग और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। रियान 90 रन बनाकर आउट हुए।

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काइल जैमिसन

दिल्ली के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ एक विकेट हासिल किया। लेकिन ये विकेट काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वैभव दो गेंद में चार रन ही बना सके। जेमीसन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया।

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पथुम निसांका

दिल्ली कैपिटल्स को पथुम निसांका ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को निसांका ने जैसी शुरुआती चाहिए थी, कुछ वैसा ही दिलाया। निसांका और राहुल ने तेजी से रन बटोरे। निसांका 33 गेंद में 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और तीन छक्के लगाए। रविंद्र जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया।

केएल राहुल

स्टार सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को उनकी दमदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। राहुल ने 40 गेंद में 75 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और पांच छक्के लगाए। राहुल को जोफ्रा आर्चर ने आउट किया। इस पारी की बदौलत केएल राहुल जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। राहुल और निसांका के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 110 रन की साझेदारी हुई। राहुल ने राणा के साथ भी 61 रन की पार्टनरशिप की।

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आशुतोष शर्मा

केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे आशुतोष शर्मा ने दबाव में शानदार पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवरों में मैच जिताने में आशुतोष का अहम योगदान रहा। आशुतोष ने 15 गेंद में 25 रन बनाए। इस दौरान 4 चौके लगाए। आशुतोष ने आखिरी ओवर में चौका लगाकर मैच टाई कराया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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