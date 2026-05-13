ट्रेनिंग में फिट लेकिन मैच के लिए अनफिट कप्तान हार्दिक पांड्या? कप्तान पर बॉश ने दिया नया अपडेट
हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान बड़े शॉट खेल रहे हैं लेकिन मैच से पहले बॉश ने कहा है कि मेडिकल टीम अब भी उन पर निगरानी रख रही है, जिसका मतलब है वह मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
ऑलराउंडर कोर्बिन बॉश ने बुधवार को कहा कि नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी पांच बार के आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए चुनौतीपूर्ण समय है लेकिन खेल रुकता नहीं है और आगे बढ़ता है। रविवार को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली करीबी हार ने मुंबई इंडियंस को इस सत्र के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। पांड्या पीठ में ऐंठन के कारण इस मैच में नहीं खेल पाए। बेंगलुरु के खिलाफ मैच इस सत्र का तीसरा ग्रुप चरण मुकाबला था जिसमें पांड्या नहीं खेले। इससे पहले वह दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ भी नहीं खेले थे। हालांकि वह ट्रेनिंग करते हुए नजर आए हैं, जहां पर वह बड़े आराम से शॉट खेल रहे थे लेकिन फ्रेंचाइजी का मानना है कि वह अभी तक फिट नहीं हैं।
हार्दिक की कमी खल रही
बॉश ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ''बेशक यह मुश्किल है। हार्दिक सिर्फ नेतृत्वकर्ता ही नहीं बल्कि एक शानदार क्रिकेटर भी है। मैदान पर हमें उनकी कमी खलती है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे यकीन है कि जो लोग फैसले कर रहे हैं और जो लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं, वे उनके और टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं।''
बॉश ने कहा, ''यह मुश्किल रहा है लेकिन साथ ही खेल आगे बढ़ता है और हमें अब भी क्रिकेट खेलना है।'' पांड्या की गैरमौजूदगी में तीन मैच में सूर्यकुमार यादव ने टीम की कमान संभाली और भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान के गुरुवार को सत्र में चौथी बार टीम की अगुआई करने की उम्मीद है। मुंबई इंडियंस की टीम 10 टीम की तालिका में नीचे से दूसरे स्थान पर है और ऑलराउंडर बॉश ने कहा कि मौजूदा सत्र में टीम के संघर्ष का कारण संपूर्ण प्रदर्शन करने में नाकाम रहना है।
मुंबई की टीम बिना किसी प्लेऑफ दबाव के धर्मशाला पहुंची है, लेकिन उनके लिए अपनी साख दांव पर लगी है। पांच बार की चैंपियन यह टीम अभी पॉइंट्स टेबल में छह पॉइंट्स के साथ नौवें स्थान पर है और प्लेऑफ़ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। हालांकि, उनके हालिया प्रदर्शन से पता चलता है कि वे अब भी एक खतरनाक टीम हैं और विरोधी टीमों की योजनाओं को बिगाड़ने की क्षमता रखती हैं।
यह मैच धर्मशाला में साफ आसमान के नीचे खेला जाएगा, जहां तापमान 26 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पिच के बल्लेबाज़ी के लिए मददगार होने की उम्मीद है, और अगर टॉप-ऑर्डर में जल्दी ही अच्छी साझेदारियाँ बन जाती हैं, तो बड़े स्कोर बनने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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