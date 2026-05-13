CSK ने रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा चुके मैकनील नोरोन्हा को मौका
चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार को रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। घोष की जगह सीएसके टीम में मैकनील नोरोन्हा को शामिल किया गया है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने रामकृष्ण घोष की जगह एक नए खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है। रामकृष्ण घोष 3 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान अपने दाहिने पैर में चोट लगवा बैठे थे। इस चोट के कारण वह इस पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। घोष की जगह मैकनील नोरोन्हा सीएसके टीम में शामिल होंगे। इसके लिए उन्हें 30 लाख रुपये मिलेंगे।
कर्नाटक के रहने वाले ऑलराउंडर नोरोन्हा को हाल ही में 'नमन अवॉर्ड्स' में एमए चिदंबरम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान 2024/25 के कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर दिया गया। इस शानदार सीजन के बाद, नोरोन्हा को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कर्नाटक की टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने अपने राज्य की ओर से कुल तीन मैच खेले।
घोष ने 2025-26 घरेलू सीजन में महाराष्ट्र के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने जयपुर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 42 रन देकर सात विकेट लिए थे। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने मुंबई के खिलाफ 27 गेंदों पर नाबाद 64 रन भी बनाए थे।
टूर्नामेंट के दौरान कई खिलाड़ी चोटिल
सीएसके को कुछ दिन पहले ही एक झटका लगा था जब तेज गेंदबाज खलील अहमद दाई जांघ में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही उन्होंने नाथन एलिस को भी चोट के कारण खो दिया था और डेवाल्ड ब्रेविस भी शुरुआती गेम में नहीं खेले थे। अनुभवी एमएस धोनी अभी तक खेलने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। सीएसके ने अब तक 11 मैचों में 6 जीत हासिल की हैं और अब उनका अगला मुकाबला शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है।
पहले तीन मैच हारने के बाद चेन्नई ने पिछले आठ में से छह मैच जीते हैं । उसे 15 मई को लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ दो अंक लेने होंगे जिसके बाद सनराइजर्स और गुजरात से आखिरी दो मैच खेलने हैं । अगले दस दिन में चेन्नई को तीनों मैच जीतने होंगे क्योंकि इस बार 18 अंक प्लेआफ क्वालीफिकेशन की गारंटी लग रहे हैं ।
अब जबकि टूर्नामेंट अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है तब सीएसके शीर्ष चार में जगह बनाने की दौड़ में शामिल है। उसके अभी तक के अभियान में निरंतरता का अभाव रहा है। उसने अपने घरेलू मैदान और विरोधी टीम के मैदान दोनों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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