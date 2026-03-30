इंस्टाग्राम पर IPL 2026 के किस कप्तान के कितने फॉलोअर्स? हार्दिक और शुभमन में हैरतअंगेज अंतर
आईपीएल 2026 का धूम-धड़ाका शुरू हो चुका है। यह इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन है। हार्दिक पांड्या से लेकर रियान पराग तक आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का धूम-धड़ाका जारी है। आईपीएल के 19वें सीजन में फिलहाल सभी 10 टीमों की कमान भारतीयों के हाथ में है। आईपीएल कप्तानों की मैदान के साथ-साथ सोशल मीडिया पर खूब चर्चा रहती है। चलिए, आपके बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर आईपीएल के किस कप्तान के कितने फॉलोअर्स हैं? हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बीच का अंतर आपका दिमाग हिला देगा!
हार्दिक के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स
32 वर्षीय हार्दिक पांड्या के पास मुंबई इंडियंस (एमआई) की बागडोर है। उनके इंस्टाग्राम पर 46.2 मिलियन फॉलोअर्स (4 करोड़ 62 लाख) हैं। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक ने 2024 में एमआई की कमान संभाली। उससे पहले वह दो सीजन गुजरात टाइटंस (जीटी) के कप्तान रहे और टीम को पहले सीजन में चैंपपियन बनाया। हार्दिक ने 2015 में एमआई की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। हार्दिक के एमआई में जाने के बाद से जीटी के कप्तान सुभमन गिल हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 19.1 मिलियन फॉलोअर्स (1 करोड़ 91 लाख) हैं। गिल और हार्दिक में 27.1 मिलियन फॉलोअर्स का हैरतअंगेज अंतर है। एक मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 26 वर्षीय गिल भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान भी हैं।
पंजाब के श्रेयस अय्यर चौथे स्थान पर
लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ऋषभ पंत के 16.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। एलएसजी ने आईपीएल 2025 ऑक्शन में पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। पंत ने उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई की। श्रेयस अय्यर लिस्ट में चौथे नंबर (15.3 मिलियन) पर हैं। उनके हाथों में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) की कमान है। अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब टीम पिछले सीजन के फाइनल में पहुंची थी लेकिन खिताब से चूक गए। वह दिल्ली और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के भी कप्तान रहे। अय्यर के नेतृत्व में केकेआर 2024 में चैंपियन बनी थी।
RR कप्तान रियान पराग सबसे नीचे
पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की कप्तान कर रहे हैं। ईशान के 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अनुभवी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के 5.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह केकेआर की बागडोर संभाल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का नेतृत्व कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ के 5.2 मिलियन हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल के 3.6 मिलियन हैं। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार के 3.1 मिलियन हैं। लिस्ट में सबसे नीचे रियान पराग हैं। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की अगुवाई करने वाले पराग के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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