कप्तान श्रेयस अय्यर ने खतरे में डाला विराट कोहली का रिकॉर्ड, 200+ लिस्ट में एमएस धोनी नंबर-1
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अर्धशतक जमाया। पंजाब ने 210/5 का स्कोर खड़ा किया। अय्यर ने एक धाकड़ लिस्ट में विराट कोहली की बराबरी कर ली है।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने सोमवार को आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ 210/5 का स्कोर खड़ा किया। अय्यर का बल्ला भी चला। उन्होंने धर्मशाला के मैदान पर 36 गेंदों में पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। पंजाब फ्रेंचाइजी ने आईपीएल में 39वीं बार 200 प्लस स्कोर बनाया। वहीं, अय्यर ने टी20 कप्तान के अंडर सबसे ज्यादा बार 200+ टीम टोटल बनाने वाली लिस्ट में विराट कोहली की बराबरी कर ली है। वह संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। अय्यर के नेतृत्व में 29 बार 200 या उससे अधिक का स्कोर खड़ा किया गया है। कोहली की कप्तानी में भी 29 मर्तबा ऐसा हुआ। कोहली अब कप्तानी नहीं करते। अय्यर कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से महज एक कदम दूर हैं। दिग्गज एमएस धोनी लिस्ट में नंबर-1 हैं। उनकी कप्तानी में 36 बार 200 प्लस स्कोर बना है।
अय्यर ने राहुल की बराबरी भी की
श्रेयस अय्यर ने इसके अलावा केएल राहुल की भी बराबरी की। वह आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर वालों की फेहरिस्त में संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर आ गए हैं। अय्यर ने कप्तान के रूप में अभी तक 96 पारियां खेली हैं और 24 बार पचास प्लस रन बनाए। राहुल ने 64 पारियों में इतने पचास प्लस स्कोर बनाए। पीबीकेएस और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की कप्तानी कर चुके राहुल अब दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का हिस्सा हैं, डिसकी कमान अक्षर पटेल के पास है। अय्यर ने मौजूदा सीजन में पांचवां और आईपीएल करियर का 32वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने 32 गेंदों में अपनी फिफ्टी की थी।
T20 कप्तान के अंडर सबसे ज्यादा 200+ टीम टोटल
36 - एमएस धोनी
29 - श्रेयस अय्यर
29 - विराट कोहली
26 - फाफ डू प्लेसिस
25 - रोहित शर्मा
IPL में बतौर कप्तान सर्वाधिक 50+ स्कोर (पारियां)
42 - विराट कोहली (142)
33 - डेविड वॉर्नर (83)
31 - गौतम गंभीर (127)
25 - रोहित शर्मा (157)
24 - केएल राहुल (64)
24 - श्रेयस अय्यर (96)
मैच की बात करें तो श्रेयस अय्यर ही नहीं, प्रियांश आर्य ने भी दिल्ली के सामने अर्धशतक जमाया। प्रियांश ने 33 गेंद में छह छक्कों और दो चौकों से 56 रन बनाए। अय्यर ने कूपर कोनोली (38) के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी की जबकि प्रियांश ने प्रभसिमरन सिंह (18) के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दिल्ली की ओर से माधव तिवारी ने 40 और मिचेल स्टार्क ने 57 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। मुकेश कुमार ने एक विकेट चटकाया। उन्होंने 31 रन खर्च किए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।