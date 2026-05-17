IPL 2026: ऐसा करने में ज्यादा ही समय लग गया, KKR को लेकर कैमरून ग्रीन ने कबूला ‘कड़वा सच’

कैमरून ग्रीन ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को लेकर ‘कड़वा सच’ कबूला है। ग्रीन का कहना है कि केकेआर ने आईपीएल 2026 में देर से जाकर सही कॉम्बिनेशन तैयार किया।

ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने स्वीकार किया है कि तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को सही कॉम्बिनेशन तैयार करने में काफी समय लग गया लेकिन इसके बाद उसने अच्छी वापसी करके खुद को प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखा है। केकेआर ने शनिवार को आईपीएल 2026 में कोलकाता में खेले गए मैच में दूसरे स्थान पर काबिज गुजरात टाइटंस (जीटी) को हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवंत रखा है।चौथे नंबर पर आए ग्रीन ने 28 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 52 रन बनाए। केकेआर ने 247/2 स्कोर खड़ा करने के बाद 29 रनों से जीत हासिल की। केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी लेकिन पिछले कुछ मैच में उसने शानदार प्रदर्शन किया है।

‘अब बात यह है कि मेरी जगह कहां है’ ग्रीन ने जिओहॉटस्टार से कहा, ''टीम के अंदर किसी तरह की बेचैनी नहीं थी। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों की सही भूमिका और बल्लेबाजी क्रम में उनके स्थान को तय करने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया।'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि मैं किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी कर सकता हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि टीम के लिए सबसे अच्छा क्या है। अजिंक्य रहाणे ने शीर्ष क्रम में शानदार प्रदर्शन किया है। यही बात हमारे युवा बल्लेबाज अंगकृष (रघुवंशी) पर भी लागू होती है, जो नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं।'' ग्रीन ने कहा, ''अब बात यह है कि मेरी जगह कहां है। मैं चौथे नंबर पर फिट बैठता हूं। अब हमने अपनी जगह तय कर ली है और इसलिए हम खुद को थोड़ा मौका दे रहे हैं।''

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'खराब कैचिंग ने अंतर पैदा किया' वहीं, गुजरात टाइटंस के सहायक कोच पार्थिव पटेल ने स्वीकार किया कि केकेआर के खिलाफ उनकी खराब कैचिंग (कैच छोड़ना) महंगी साबित हुई और इसने मुख्य अंतर पैदा किया। जीटी ने चार कैच छोड़े, जिनमें फिन एलन को मिले दो जीवनदान भी शामिल हैं। एलन ने इसका फायदा उठाकर 35 गेंद पर 93 रन बनाए और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पटेल ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''मुझे लगता है कि कैच छोड़ना ही एक ऐसी चीज है जिसने मैच में मुख्य अंतर पैदा किया। जब आपका सामना अच्छे बल्लेबाजों से होता है तो आपको अधिक मौके नहीं मिलते। आपको जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाना होता है लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए।''