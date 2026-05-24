IPL 2026 में टूटा छक्कों का 'महारिकॉर्ड', एक सीजन में लगे सबसे ज्यादा सिक्स; वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा ने काटा गदर
IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड टूट चुका है। LSG vs PBKS मैच के बाद आईपीएल 2026 में 1305 छक्के लग चुके हैं। जबकि अभी 2 लगी मैच और फाइनल समेत प्लेऑफ के चार और मैच बाकी है।
IPL 2026 में छक्कों का ‘महारिकॉर्ड’ टूट चुका है। इस सीजन बल्लेबाजों ने खूब गदर मचाया। LSG vs PBKS मैच के बाद आईपीएल 2026 में अभी तक 1305 छक्के लग चुके हैं, जो एक आईपीएल सीजन में अभी तक लगे सबसे ज्यादा छक्के हैं। पिछले सीजन 1294 छक्कों के साथ नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया था, मगर आईपीएल 2026 में इस रिकॉर्ड को तोड़ इतिहास रचा गया है। आईपीएल इतिहास में यह पहला मौका है जब एक सीजन में 1300 छक्कों का आंकड़ा पार हुआ हो। अभी 2 लीग स्टेज मैच के अलावा 4 प्लेऑफ मुकाबले भी बाकी है। आगामी 6 मुकाबलों में उम्मीद की जा सकती है कि 1400 छक्कों का आंकड़ा पार हो।
IPL के एक सीजन में लगे सबसे ज्यादा छक्के-
2026- 1305*
2025- 1294
2024- 1260
2023- 1124
वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में ठोके सबसे ज्यादा छक्के
राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज हैं। अभी तक इस सीजन वह 53 छक्के लगा चुके हैं, जो एक सीजन में किसी भी भारतीय द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं।
वैभव सूर्यवंशी की नजरें अब क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर है। गेल ने एक आईपीएल सीजन में 59 छक्के लगाए हैं। आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की नजरें इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने पर होगी।
अगर राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करती है तो वैभव सूर्यवंशी के पास गेल के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के कई और मौके भी होंगे।
IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
वैभव सूर्यवंशी के अलावा इस लिस्ट में एक और भारतीय अभिषेक शर्मा है। सनराइजर्स हैदराबाद के इस स्टार बल्लेबाज ने अभी तक आईपीएल 2026 में 43 छक्के ठोक दिए हैं। एसआरएच प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। अभिषेक प्लेऑफ में भी छक्कों की झड़ी लगाना चाहेंगे। टॉप-5 में इनके अलावा तीन विदेशी खिलाड़ी रायन रिकेल्टन, मिचेल मार्श और कूपर कोनोली हैं।
वैभव सूर्यवंशी- 53
अभिषेक शर्मा- 43
रायन रिकेल्टन- 37
मिचेल मार्श- 36
कूपर कोनोली- 32
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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