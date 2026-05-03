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ऋषभ पंत की कीमत का उनकी फॉर्म से कोई लेना-देना है, कोच भरत अरुण ने कप्तान का किया सपोर्ट

May 03, 2026 08:56 pm ISTHimanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
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लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलिंग कोच भरत अरुण का मानना है कि ऋषभ पंत की कीमत का उनकी फॉर्म से कोई लेना-देना है। कप्तान पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था।

ऋषभ पंत की कीमत का उनकी फॉर्म से कोई लेना-देना है, कोच भरत अरुण ने कप्तान का किया सपोर्ट

लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने रविवार को यहां कहा कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में आई गिरावट का उनकी भारी-भरकम कीमत से कोई लेना-देना नहीं है और टीम का कप्तान अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में आने से बस एक पारी दूर है। पिछले साल आईपीएल से पहले हुई मेगा नीलामी में पंत को एलएसजी ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन फ्रेंचाइजी में शामिल होने के बाद से भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज का प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है। पंत की कप्तानी में पहले सत्र में एलएसजी सातवें स्थान पर रही। इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 14 मैचों में 127.50 के स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था।

लखनऊ की टीम आठ मैचों में दो जीत के साथ इस साल अंक तालिका में सबसे नीचे है। पंत ने इस दौरान एक अर्धशतक की मदद से 189 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 126.84 रहा है। पिछले दो वर्षों से पंत के संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर अरुण ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि कीमत का इससे कोई लेना-देना है।" उन्होंने कहा, ''अगर आप उनकी बल्लेबाजी को ध्यान से देखें, खासकर हमारे दूसरे मैच को, तो उन्होंने हमें जीत दिलाई।"

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इस पूर्व गेंदबाज ने वानखेड़े स्टेडियम में एलएसजी के अभ्यास सत्र से पहले पत्रकारों से कहा, ''मुझे उनकी फॉर्म की ज्यादा चिंता नहीं है। बस एक पारी की बात है, वह अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं।" पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच ने कहा कि आईपीएल के ग्रुप चरण में बचे हुए सभी मैच एलएसजी के लिए नॉकआउट मैच होंगे। उन्होंने कहा, ''उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। यहां से हर मैच हमारे लिए नॉकआउट है।" उन्होंने आगे कहा, ''मुझे नहीं लगता कि आंकड़ों का बहुत अधिक विश्लेषण करने से कोई फायदा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसा प्रदर्शन करते हैं और हम उन चीजों पर कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन पर हमें भरोसा है।"

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दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस ने पिछली रात चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के बाद रविवार को अभ्यास सत्र निर्धारित नहीं किया था, लेकिन पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच महेला जयवर्धने टीम के घरेलू मैदान पर पहुंचे। चोट से वापसी की कोशिश कर रहे रोहित ने अपने दो सहायक कर्मचारियों के साथ हल्के वार्म-अप से शुरुआत की और बल्ले से अभ्यास करने से पहले कुछ देर दौड़ लगाई।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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