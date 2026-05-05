'एमएस धोनी के लिए टिकट लिया था लेकिन...', DC vs CSK मैच ने फैंस का दिल तोड़कर रख दिया
दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मैच ने स्टेडियम पहुंचे फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। दिग्गज एमएस धोनी की गौरमौजूदगी से प्रशंसक मायूस हो गए। उन्होंने आईपीएल 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है।
करिश्माई विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी की एक झलक पाने के लि9ए बड़ी संख्या में यहां के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे दर्शकों को मंगलवार को मायूसी का सामना करना पड़ा। फैंस को उम्मीद थी कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के आईपीएल 2026 के अहम मुकाबले के लिए उनका 'माही' मैदान पर उतरेगा और अगर वह मैच ना भी खेले तो कम से कम उनकी झलक देखने को मिलेगी। पांच बार के चैंपियन 44 साल के धोनी पिंडली की चोट के कारण इस सत्र में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। लीग की शुरुआत में सुपरकिंग्स ने कहा था कि वह दो सप्ताह के लिए टीम से बाहर हैं, लेकिन आईपीएल में पांच सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी टीम से बाहर रहने पर उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।
'यह हमारे लिए काफी निराशाजनक है'
मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली केंद्रीय अर्धसैनिक बल से जुड़ी ममता खल्खो अपनी आठ साल की बेटी और 12 साल के बेटे के साथ धोनी को खेलते हुए देखने की उम्मीद से स्टेडियम पहुंची थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि धोनी टीम के साथ दिल्ली नहीं आए हैं, तो वह और चेन्नई सुपरकिंग्स की धोनी के नाम की जर्सी पहने उनके दोनों बच्चे निराश हो गए। ममता ने कहा, ''मेरे बच्चे झारखंड में अपने दादा-दादी के साथ रहते हैं और इस मैच के लिए यहां आए हैं। मेरे पति भी धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बच्चों के साथ उन्हें ही आना था, लेकिन बीमारी के कारण मुझे छुट्टी लेकर यहां आना पड़ा।'' उन्होंने कहा, ''बच्चों को उम्मीद थी कि धोनी इस मैच को खेलें या न खेलें, कम से कम उनकी झलक तो दिख ही जाएगी। बच्चे इसी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि धोनी दिल्ली आए ही नहीं हैं, तो यह हमारे लिए काफी निराशाजनक है।''
'धोनी के लिए टिकट लिया था लेकिन...'
दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का समूह भी चेन्नई सुपर किंग्स और भारतीय टीम की धोनी के नाम वाली जर्सी पहनकर यहां मैच देखने पहुंचा, लेकिन उन्हें भी धोनी की गैरमौजूदगी के बारे में पता चलने के बाद निराशा हुई। इस समूह में कालकाजी के रहने वाले जितेंद्र अहलावत ने कहा, ''हमारी टोली ने तो धोनी को खेलते हुए देखने के लिए टिकट लिया था, लेकिन अगर वह यहां नहीं आए हैं, तो इसके बारे में टीमों को पहले से बताना चाहिए था। हमारा तो पैसा और समय दोनों खराब हुआ।'' इसी समूह से शामिल साकेत के राजेश अरोड़ा ने कहा, ''हमें तो यह भी नहीं पता कि धोनी अगले सत्र में खेलना जारी रखेंगे या नहीं। हमने सोचा था कि संन्यास से पहले कम से कम उन्हें एक बार देख तो लें। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ अपना मैच दिल्ली में नहीं खेला था।''
पीले रंग की जर्सी से पटा दिखा स्टेडियम
चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले साल हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के कारण जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ प्रस्तावित मैच को दिल्ली में खेला था। दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैच होने के बावजूद स्टेडियम के अंदर दिल्ली से ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक मौजूद थे। स्टेडियम चेन्नई की टीम की पीले रंग की जर्सी से पटा दिखा। चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में बता दिया था कि धोनी इस मैच के लिए टीम के साथ दिल्ली नहीं आए हैं, लेकिन उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।