'एमएस धोनी के लिए टिकट लिया था लेकिन...', DC vs CSK मैच ने फैंस का दिल तोड़कर रख दिया

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मैच ने स्टेडियम पहुंचे फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। दिग्गज एमएस धोनी की गौरमौजूदगी से प्रशंसक मायूस हो गए। उन्होंने आईपीएल 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है।

करिश्माई विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी की एक झलक पाने के लि9ए बड़ी संख्या में यहां के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे दर्शकों को मंगलवार को मायूसी का सामना करना पड़ा। फैंस को उम्मीद थी कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के आईपीएल 2026 के अहम मुकाबले के लिए उनका 'माही' मैदान पर उतरेगा और अगर वह मैच ना भी खेले तो कम से कम उनकी झलक देखने को मिलेगी। पांच बार के चैंपियन 44 साल के धोनी पिंडली की चोट के कारण इस सत्र में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। लीग की शुरुआत में सुपरकिंग्स ने कहा था कि वह दो सप्ताह के लिए टीम से बाहर हैं, लेकिन आईपीएल में पांच सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी टीम से बाहर रहने पर उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

'यह हमारे लिए काफी निराशाजनक है' मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली केंद्रीय अर्धसैनिक बल से जुड़ी ममता खल्खो अपनी आठ साल की बेटी और 12 साल के बेटे के साथ धोनी को खेलते हुए देखने की उम्मीद से स्टेडियम पहुंची थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि धोनी टीम के साथ दिल्ली नहीं आए हैं, तो वह और चेन्नई सुपरकिंग्स की धोनी के नाम की जर्सी पहने उनके दोनों बच्चे निराश हो गए। ममता ने कहा, ''मेरे बच्चे झारखंड में अपने दादा-दादी के साथ रहते हैं और इस मैच के लिए यहां आए हैं। मेरे पति भी धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बच्चों के साथ उन्हें ही आना था, लेकिन बीमारी के कारण मुझे छुट्टी लेकर यहां आना पड़ा।'' उन्होंने कहा, ''बच्चों को उम्मीद थी कि धोनी इस मैच को खेलें या न खेलें, कम से कम उनकी झलक तो दिख ही जाएगी। बच्चे इसी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि धोनी दिल्ली आए ही नहीं हैं, तो यह हमारे लिए काफी निराशाजनक है।''

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

'धोनी के लिए टिकट लिया था लेकिन...' दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का समूह भी चेन्नई सुपर किंग्स और भारतीय टीम की धोनी के नाम वाली जर्सी पहनकर यहां मैच देखने पहुंचा, लेकिन उन्हें भी धोनी की गैरमौजूदगी के बारे में पता चलने के बाद निराशा हुई। इस समूह में कालकाजी के रहने वाले जितेंद्र अहलावत ने कहा, ''हमारी टोली ने तो धोनी को खेलते हुए देखने के लिए टिकट लिया था, लेकिन अगर वह यहां नहीं आए हैं, तो इसके बारे में टीमों को पहले से बताना चाहिए था। हमारा तो पैसा और समय दोनों खराब हुआ।'' इसी समूह से शामिल साकेत के राजेश अरोड़ा ने कहा, ''हमें तो यह भी नहीं पता कि धोनी अगले सत्र में खेलना जारी रखेंगे या नहीं। हमने सोचा था कि संन्यास से पहले कम से कम उन्हें एक बार देख तो लें। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ अपना मैच दिल्ली में नहीं खेला था।''