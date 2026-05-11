भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ा IPL में हैरतअंगेज रिकॉर्ड, लसिथ मलिंगा से छीना 'जीत के किंग' का ताज
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार मुंबई इंडियंस के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा भुवनेश्वर ने लसिथ मलिंगा का एक धांसू रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ गदर काटा। उन्होंने रायपुर के मैदान पर ना सिर्फ कातिलाना गेंदबाजी की बल्कि बल्ले से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने दो विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। भुवनेश्वर ने चार ओवर के स्पेल में 23 रन देकर चार विकेट चटकाए, जिससे एमआई 166/7 के स्कोर तक रुक गई। जवाब में आरसीबी ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। भुवनेश्वर ने दो गेदों में नाबाद 7 रन बनाए, जिसमें एक छक्का शामिल है। 36 वर्षीय पेसर को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। आरसीबी को जीत मिलते ही भुवी ने आईपीएल में एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा से 'जीत के किंग' का ताज छीना।
दरअसल, भुवनेश्वर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में जीत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने गए हैं। वह अब तक जीते हुए मैचों में 126 शिकार कर चुके हैं। वैसे, भुवी के नाम आईपीएल में 201 मैचों में 219 विकेट हैं। उन्होंने जारी सीजन में 11 मैचों में अभी तक 21 विकेट लिए हैं। उनके पास पर्पल कैप है। मलिंगा ने आईपीएल में जीत में 122 विकेट चटकाए। वह 2009 से 2019 तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे। उन्होंने 122 आईपीएल मैचों में कुल 170 विकेट झटके। मलिंगा फिलहाल एमआई के बॉलिंग कोच हैं। लिस्ट में तीसरे पायदान पर धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह हैं। एमआई का हिस्सा बुमराह ने जीत में 116 विकेट लिए हैं। वह मौजूदा सीजन में लय में नहीं दिखे हैं। उन्होंने 11 मैचों में महज तीन विकेट अपने नाम किए हैं। बुमराह को आरसीबी के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिली थी। पांच बार की चैंपियन मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है।
IPL में जीत में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप 5 पेसर
126 - भुवनेश्वर कुमार
122 - लसिथ मलिंगा
116 - जसप्रीत बुमराह
115 - ड्वेन ब्रावो
101 - मोहित शर्मा
भुवनेश्वर ने मुंबई के खिलाफ जीत के बाद कहा कि उन्हें चार विकेट की अपेक्षा छक्का लगाने में अधिक मजा आया। भुवनेश्वर ने कहा, ''मैंने पहले भी कई बार अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट भी लिए हैं। लेकिन मैंने सबसे अधिक मजा छक्का लगाकर लिया। मैं रोहित शर्मा के खिलाफ पहले से सोचकर गेंदबाजी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि रोहित आगे निकलकर खेल सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ऐसा किया है। सूर्यकुमार यादव नए बल्लेबाज थे। इसलिए मैं सामान्य लेंथ की गेंद डालना चाहता था और वह काम कर गई।"
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