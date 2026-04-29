'भगवान ने बैट में AI चिप लगाकर दिया', वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी को दिया मुंहतोड़ जवाब
वैभव सूर्यवंशी ने बैट में AI चिप वाले कमेंट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को सूर्यवंशी का वीडियो शेयर किया। वह आईपीएल 2026 में धमाल मचा रहे हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के मन में खौफ पैर कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के 15 वर्षीय ओपनर सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में जमकर गदर काट रहे हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की खूबी तारीफ हो रही है। हालांकि, पाकिस्तान के क्रिकेटर एक्सपर्ट नोमान नियाज ने हाल ही में एक ऐसा कमेंट किया, जो कइयों को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सूर्यवंशी एआई चिप लगे बैट से खेल रहा हो, जिससे आसानी से बड़े शॉट लग रहे। वैसे, नोमान ने यह बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही थी। सूर्यवंशी ने कहा है कि उनके बैट में भगवान ने एआई चिप लगाई है। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने बुधवार को सूर्यवंशी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने चिप वाले कमेंट पर प्रतिक्रिया दी।
'भगवान ने बोला था कि बैट में…'
वीडियो में सूर्यवंशी से पूछा गया कि क्या तुम्हारे बैट में एआई चिप है? युवा सलामी बल्लेबाज ने जवाब में कहा, ''भगवान ने लगाकर दिया है। ऊपर ही बोला था कि बैट में तुम्हारे कुछ लगाकर दे रहा हूं। उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं।'' सूर्यवंसी इतना कहने के बाद मुस्कुराने लगे। वहीं, आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एआई चिप वाले कमेंट पर चुटकी ली। आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''वैभव सूर्यवंशी अपने बैट में जो AI चिप्स इस्तेमाल करते हैं, हम उसे कहां से खरीद सकते हैं? हम अपने उन बल्लेबाजों की तरफ से पूछ रहे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और अपना नाम नहीं बताना चाहते।'' सूर्यवंशी आईपीएल के मौजूदा सीजन में 9 मैचों में 400 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतकीय पारियां हैं। उनका औसत 44.44 का और स्ट्राइक रेट 238.09 का है। सूर्यवंशी के सिर ऑरेंज कैप सजी है।
देखें वीडियो…
राजस्थान ने रोका पंजाब का विजय रथ
राजस्थान टीम ने मंगलवार को पंजाब किंग्स का विजय रथ रोका। राजस्थान ने 223 रनों का टारगेट चार गेंद बाकी रहते चेज किया। वैभव सूर्यवंशी (43 रन, 16 गेंद, पांच छक्के, तीन चौके) और यशस्वी जायसवाल (51 रन, 27 गेंद, सात चौके, एक छक्का) की तूफानी पारियों के बाद डोनोवन फरेरा (नाबाद 52 रन, 26 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) और शुभम दुबे (नाबाद 31 रन, 12 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के बीच पांचवें विकेट की 32 गेंद में 77 रन की अटूट साझेदारी से आरआर ने पंजाब को छह विकेट से हराया। यह पंजाब की मौजूदा सीजन में पहली हार है। राजस्थान ने पावरप्ले में एक विकेट पर 84 रन जोड़ लिए थे। सूर्यवंशी चौथे ओवर में पवेलियन लौटे। इससे पहले, पंजाब ने मार्कस स्टोइनिस (नाबाद 62, 22 गेंद, छह छक्के, चार चौके) और सप्रभसिमरन सिंह (59 रन, 44 गेंद, छह चौके, एक छक्का) के अर्धशतक की मदद से चार विकेट पर 222 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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