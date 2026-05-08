नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, BCCI टीमों पर गाइडलाइंस के पालन को लेकर अचानक करेगा जांच
सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बीसीसीआई/आईपीएल ऑपरेशन टीम इस एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों के पालन का पता लगाने के लिए समय-समय पर जांच कर सकती है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि वह आईपीएल टीमों पर समय-समय पर जांच करेगा ताकि गुरुवार शाम को टीमों को जारी की गई नई गाइडलाइंस के पालन का पता चल सके। ये अचानक जाँच बीसीसीआई/आईपीएल की ऑपरेशन टीमों द्वारा की जाएंगी। बीसीसीआई ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग की 10 फ्रेंचाइजी के लिए आठ पन्नों का निर्देश जारी किया, जिसमें मानक संचालन प्रक्रियाओं को निर्धारित करते समय प्रोटोकॉल के कुछ गंभीर उल्लंघनों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जिनका निकट भविष्य में सख्ती से पालन करना जरूरी होगा।
बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने फ्रेंचाइजियों को भेजे अपने संदेश में कहा है, "बीसीसीआई/आईपीएल ऑपरेशन टीम इस एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों के पालन का पता लगाने के लिए समय-समय पर जाँच कर सकती है। टीम मैनेजरों को सभी मंज़ूर मेहमानों के आने-जाने और होटल में उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है।"
"ऊपर बताए गए निर्देशों का कोई भी उल्लंघन होने पर, उसकी जानकारी जल्द से जल्द आईपीएल ऑपरेशन टीम या संबंधित आईपीएल वेन्यू टीम को खुद देनी होगी। बीसीसीआई को पूरा भरोसा है कि सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियां इस एडवाइजरी को उतनी ही गंभीरता से लेंगी जितनी इसकी जरूरत है, और इंडियन प्रीमियर लीग की गरिमा और साख को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगी।"
पालन न करने के नतीजे
सैकिया ने टीमों को गाइडलाइंस का पालन न करने के नतीजों के बारे में भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी उल्लंघन को एक गंभीर अनुशासनात्मक मामला माना जाएगा, और साथ ही उन लोगों के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में भी बताया है जो नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे।
सैकिया ने लिखा, "बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल यह पूरी तरह से साफ कर देना चाहते हैं कि इस एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों का कोई भी उल्लंघन एक गंभीर अनुशासनात्मक मामला माना जाएगा। नियमों का पालन न करने पर, संबंधित आईपीएल फ्रेंचाइजी और संबंधित व्यक्ति को आईपीएल नियमों, बीसीसीआई के नियमों और विनियमों, और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होगा।" "ऊपर कही गई बातों की सामान्यता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, बीसीसीआई / आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के एकमात्र विवेक पर निम्नलिखित परिणाम लागू किए जा सकते हैं।
1. कारण बताओ नोटिस: फ्रेंचाइजी और/या संबंधित व्यक्ति को एक औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी करना।
2. आर्थिक दंड: आईपीएल नियमों के तहत निर्धारित अनुसार, फ्रेंचाइजी या व्यक्ति पर आर्थिक दंड लगाना।
3. निलंबन या अयोग्यता: खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ सदस्य, या टीम अधिकारी को चल रहे या आगामी आईपीएल सीजन(नों) से निलंबित या अयोग्य घोषित करना।
4. कानूनी उल्लंघनों के लिए: ऐसे मामलों में जिनमें कानूनी उल्लंघन शामिल हैं-जैसे कि प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, या ऐसा आचरण जो उत्पीड़न की श्रेणी में आता हो-मामले को उचित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास भेजना।
5. अन्य कार्रवाई: कोई भी अन्य कार्रवाई जिसे बीसीसीआई / आईपीएल गवर्निंग काउंसिल टूर्नामेंट और खेल के हित में उचित समझे।
सैकिया द्वारा हस्ताक्षरित सात-पृष्ठों के नोट में कहा गया है, "फ्रेंचाइजियों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे इस एडवाइजरी (परामर्श) का संज्ञान लें और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। बीसीसीआई इन निर्देशों के पालन की पुष्टि करने के लिए समय-समय पर ऑडिट और निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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