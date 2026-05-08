नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, BCCI टीमों पर गाइडलाइंस के पालन को लेकर अचानक करेगा जांच

सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बीसीसीआई/आईपीएल ऑपरेशन टीम इस एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों के पालन का पता लगाने के लिए समय-समय पर जांच कर सकती है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि वह आईपीएल टीमों पर समय-समय पर जांच करेगा ताकि गुरुवार शाम को टीमों को जारी की गई नई गाइडलाइंस के पालन का पता चल सके। ये अचानक जाँच बीसीसीआई/आईपीएल की ऑपरेशन टीमों द्वारा की जाएंगी। बीसीसीआई ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग की 10 फ्रेंचाइजी के लिए आठ पन्नों का निर्देश जारी किया, जिसमें मानक संचालन प्रक्रियाओं को निर्धारित करते समय प्रोटोकॉल के कुछ गंभीर उल्लंघनों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जिनका निकट भविष्य में सख्ती से पालन करना जरूरी होगा।

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने फ्रेंचाइजियों को भेजे अपने संदेश में कहा है, "बीसीसीआई/आईपीएल ऑपरेशन टीम इस एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों के पालन का पता लगाने के लिए समय-समय पर जाँच कर सकती है। टीम मैनेजरों को सभी मंज़ूर मेहमानों के आने-जाने और होटल में उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है।"

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

"ऊपर बताए गए निर्देशों का कोई भी उल्लंघन होने पर, उसकी जानकारी जल्द से जल्द आईपीएल ऑपरेशन टीम या संबंधित आईपीएल वेन्यू टीम को खुद देनी होगी। बीसीसीआई को पूरा भरोसा है कि सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियां इस एडवाइजरी को उतनी ही गंभीरता से लेंगी जितनी इसकी जरूरत है, और इंडियन प्रीमियर लीग की गरिमा और साख को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगी।"

पालन न करने के नतीजे सैकिया ने टीमों को गाइडलाइंस का पालन न करने के नतीजों के बारे में भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी उल्लंघन को एक गंभीर अनुशासनात्मक मामला माना जाएगा, और साथ ही उन लोगों के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में भी बताया है जो नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे।

सैकिया ने लिखा, "बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल यह पूरी तरह से साफ कर देना चाहते हैं कि इस एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों का कोई भी उल्लंघन एक गंभीर अनुशासनात्मक मामला माना जाएगा। नियमों का पालन न करने पर, संबंधित आईपीएल फ्रेंचाइजी और संबंधित व्यक्ति को आईपीएल नियमों, बीसीसीआई के नियमों और विनियमों, और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होगा।" "ऊपर कही गई बातों की सामान्यता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, बीसीसीआई / आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के एकमात्र विवेक पर निम्नलिखित परिणाम लागू किए जा सकते हैं।

1. कारण बताओ नोटिस: फ्रेंचाइजी और/या संबंधित व्यक्ति को एक औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी करना।

2. आर्थिक दंड: आईपीएल नियमों के तहत निर्धारित अनुसार, फ्रेंचाइजी या व्यक्ति पर आर्थिक दंड लगाना।

3. निलंबन या अयोग्यता: खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ सदस्य, या टीम अधिकारी को चल रहे या आगामी आईपीएल सीजन(नों) से निलंबित या अयोग्य घोषित करना।

4. कानूनी उल्लंघनों के लिए: ऐसे मामलों में जिनमें कानूनी उल्लंघन शामिल हैं-जैसे कि प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, या ऐसा आचरण जो उत्पीड़न की श्रेणी में आता हो-मामले को उचित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के पास भेजना।

5. अन्य कार्रवाई: कोई भी अन्य कार्रवाई जिसे बीसीसीआई / आईपीएल गवर्निंग काउंसिल टूर्नामेंट और खेल के हित में उचित समझे।