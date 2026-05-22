अर्शदीप सिंह का वीडियो फिर हुआ वायरल, प्रियांश आर्या के चेहरे का बनाया मजाक; फैंस ने लताड़ा
पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सोशल मीडिया पर अपने नए वीडियो की वजह से एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने टीम के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या के चेहरे का मजाक उड़ाया है, जिस पर फैंस भड़क उठे हैं।
पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार अपनी रील की वजह से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें टीम के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या नजर आ रहे हैं। हालांकि अर्शदीप की हरकत फैंस को पसंद नहीं आई और उन्होंने स्टार गेंदबाज को जमकर ट्रोल किया है। पंजाब किंग्स अपना आखिरी मुकाबले खेलने के लिए लखनऊ पहुंची है, जहां उसका मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। पंजाब के पास आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने का सुनहरा मौका है और इस वजह से ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है।
पंजाब किंग्स की टीम बस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अर्शदीप सिंह टीम के साथी खिलाड़ी प्रियांश आर्या की टांग खींचते हुए नजर आ रहे हैं और मजाक में हंसने के लिए कह रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अर्शदीप सिंह ने ये वीडियो अपने स्नैपचैट स्टोरी पर शेयर किया है। वीडियो में प्रियांश आर्या टीम के साथी हरप्रीत बरार के साथ टीम बस में पीछे बैठे हुए हैं। जिसमें लग रहा है कि टीम लखनऊ में सफर कर रही है। जहां पंजाब किंग्स आगामी मैच के लिए रुकी हुई है।
अर्शदीप ने प्रियांश आर्या से किया मजाक
वीडियो में अर्शदीप सिंह नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन उनकी आवाज फैंस पहचान रहे हैं। वीडियो में अर्शदीप सिंह बल्लेबाज प्रियांश आर्या के चेहरे का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, ''कितना क्यूट लड़का है, आपनी मुस्कान दिखाओ, अपने दांत दिखाओ।''
अर्शदीप सिंह के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया है। कईयों का मानना है कि टीम के अंदर इस तरह का मजाक सही नहीं है, वहीं कुछ ने कहा कि प्रियांश आर्या इस तरह से सीनियर के मजाक से थोड़ा नर्वस दिखे। प्रियांश आर्या कैमरे से दूर देखते हुए नजर आए और अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते दिखे। इससे पहले भी अर्शदीप सिंह जारी सीजन में अपने वीडियो की वजह से चर्चा में रहे थे। हाल ही में उन्होंने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा को 'ओए अंधेरे' कहा था।
भारत और पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप, एक सक्रिय व्लॉगर रहे हैं और उनके इंस्टाग्राम पर छह मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वे नियमित रूप से रील्स पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह शुरुआती मैचों में विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि पिछले कुछ मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अर्शदीप ने आईपीएल 2026 में 13 मैचों में 14 विकेट लिए हैं और 489 रन लुटाए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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