Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025IPL 2026 Auction From Venkatesh Iyer to Steve Smith list of 45 players with a base price of Rs 2 crore
IPL 2026 नीलामी: वेंकटेश अय्यर से स्टीव स्मिथ तक, 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले 45 खिलाड़ियों की लिस्ट

IPL 2026 नीलामी: वेंकटेश अय्यर से स्टीव स्मिथ तक, 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले 45 खिलाड़ियों की लिस्ट

संक्षेप:

आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में होने वाली नीलामी के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। नीलामी के लिए लिस्टेड खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग बेस प्राइस है। सबसे ज्यादा बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। इनमें वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

Tue, 2 Dec 2025 10:44 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में होने वाली नीलामी के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख थी। सभी 10 फ्रेंचाइजी अधिकतम 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड रख सकती हैं। सभी फ्रेंचाइजी को मिलाकर खिलाड़ियों के कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 31 ओवरसीज प्लेयर यानी विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। नीलामी के लिए लिस्टेड खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग बेस प्राइस है। सबसे ज्यादा बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। इनमें वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, कैमरन ग्रीन, लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के मुताबिक आईपीएल 2026 की नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में 45 ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि कोई भी फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपये से कम में नहीं खरीद सकती। उनके लिए बोली की न्यूनतम रकम की शुरुआत ही 2 करोड़ रुपये से होगी। 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के सिर्फ 2 क्रिकेटर हैं।

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:IPL Auction के लिए 1355 खिलाड़ियों ने किया रजिस्ट्रेशन, ये दिग्गज हैं लिस्ट में

2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

रवि बिश्नोई

वेंकटेश अय्यर

मुजीब उर रहमान

नवीन उल हक

सीन एबॉट

एश्टन आगर

कूपर कोनोली

जेक फ्रेजर मैक ग्रक

कैमरन ग्रीन

जोश इंगलिस

स्टीव स्मिथ

मुस्तफिजुर रहमान

गस एटकिंसन

टॉम बैंटन

टॉम करन

लियाम डाउसन

बेन डकेट

डैन लॉरेंस

लियाम लिविंगस्टोन

टाइमल मिल्स

जैमी स्मिथ

फिन एलेन

माइकल ब्रेसवेल

डेवोन कॉनवे

जैकब डफी

मैट हेनरी

काइल जेमिसन

एडम मिलन

डेरिल मिचेल

विल ओ रूर्की

रचिन रविंद्र

गेराल्ड कोएट्जी

डेविड मिलर

लुंगी एंगिडी

एनरिच नॉर्ट्जे

रिली रोसो

तबरेज शम्सी

डेविड वीज

वानिंदु हसरंगा

मटीशा पथिराना

महीश तीक्षणा

जेसन होल्डर

शे होप

अकील हुसैन

अलजारी जोसेफ

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
IPL 2026 IPL Auction Venkatesh Iyer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।