IPL 2026 नीलामी: वेंकटेश अय्यर से स्टीव स्मिथ तक, 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले 45 खिलाड़ियों की लिस्ट

संक्षेप: आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में होने वाली नीलामी के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। नीलामी के लिए लिस्टेड खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग बेस प्राइस है। सबसे ज्यादा बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। इनमें वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

Tue, 2 Dec 2025 10:44 AM

आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में होने वाली नीलामी के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख थी। सभी 10 फ्रेंचाइजी अधिकतम 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड रख सकती हैं। सभी फ्रेंचाइजी को मिलाकर खिलाड़ियों के कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें 31 ओवरसीज प्लेयर यानी विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। नीलामी के लिए लिस्टेड खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग बेस प्राइस है। सबसे ज्यादा बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। इनमें वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, कैमरन ग्रीन, लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के मुताबिक आईपीएल 2026 की नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में 45 ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि कोई भी फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपये से कम में नहीं खरीद सकती। उनके लिए बोली की न्यूनतम रकम की शुरुआत ही 2 करोड़ रुपये से होगी। 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के सिर्फ 2 क्रिकेटर हैं।

2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की लिस्ट रवि बिश्नोई

वेंकटेश अय्यर

मुजीब उर रहमान

नवीन उल हक

सीन एबॉट

एश्टन आगर

कूपर कोनोली

जेक फ्रेजर मैक ग्रक

कैमरन ग्रीन

जोश इंगलिस

स्टीव स्मिथ

मुस्तफिजुर रहमान

गस एटकिंसन

टॉम बैंटन

टॉम करन

लियाम डाउसन

बेन डकेट

डैन लॉरेंस

लियाम लिविंगस्टोन

टाइमल मिल्स

जैमी स्मिथ

फिन एलेन

माइकल ब्रेसवेल

डेवोन कॉनवे

जैकब डफी

मैट हेनरी

काइल जेमिसन

एडम मिलन

डेरिल मिचेल

विल ओ रूर्की

रचिन रविंद्र

गेराल्ड कोएट्जी

डेविड मिलर

लुंगी एंगिडी

एनरिच नॉर्ट्जे

रिली रोसो

तबरेज शम्सी

डेविड वीज

वानिंदु हसरंगा

मटीशा पथिराना

महीश तीक्षणा

जेसन होल्डर

शे होप

अकील हुसैन