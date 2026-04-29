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दूसरों की बैटिंग की नकल नहीं करना चाहते पार्थिव पटेल, कहा- हम जैसा चाहते हैं वैसे खेल रहे

Apr 29, 2026 10:59 pm ISTHimanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
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पार्थिव पटेल ने कहा है कि उनकी टीम अन्य फ्रेंचाइजी की तरह आक्रामक क्रिकेट खेलने पर ध्यान नहीं दे रही। उनका मानना है कि टीम उसी तरह से खेल रही है, जिस तरह से सभी खेलते देखना चाहते हैं।

दूसरों की बैटिंग की नकल नहीं करना चाहते पार्थिव पटेल, कहा- हम जैसा चाहते हैं वैसे खेल रहे

गुजरात टाइटंस के शीर्ष क्रम को आईपीएल की कुछ अन्य टीम की तरह आक्रामक तेवर नहीं दिखाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है लेकिन सहायक कोच पार्थिव पटेल ने टीम की सोच में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर होने वाले दूसरे चरण के मैच से पहले पार्थिव को याद दिलाया गया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में 13 ओवर से भी कम समय में 128 रन की सलामी साझेदारी के बावजूद टाइटन्स की टीम सिर्फ 205 रन ही बना पाई थी और फिर एक ओवर से अधिक शेष रहते मैच हार गई थी। सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन 57 गेंद में शतक बनाने के लिए सवालों के घेरे में आ गए थे। आज के दौर में इसे धीमा माना जाता है, विशेषकर जब हम वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य और अभिषेक शर्मा जैसे अन्य सलामी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट देखते हैं।

बदलाव नहीं करेगा गुजरात

मैच की पूर्व संध्या पर भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि हमें कोई खास रणनीतिक बदलाव करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह से मैच में उतर रहे हैं उससे हम काफी सहज हैं। जाहिर है क्रिकेट को किसी दूसरे ही अंदाज में खेलने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हम उसी तरह से खेल रहे हैं जिस तरह से हम खेलना चाहते हैं।''

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उनसे मध्य क्रम के बल्लेबाजों में पावर हिटिंग की कमी के बारे में भी पूछा गया लेकिन पार्थिव ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा, ''आप सभी देख सकते हैं कि हमारा शीर्ष क्रम अधिकतर गेंदे खेल रहा है, लगभग 15वें या 16वें ओवर तक। और जहां तक तैयारी की बात है मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अच्छी तरह से तैयार हों। हमारे पास यहां ऐसी सुविधाएं हैं जहां हम ओपन नेट सत्र कर सकते हैं। जैसा कि हमने कल अपने निचले मध्य क्रम या मध्य क्रम के साथ एक सत्र किया था।''

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पार्थिव ने कहा, ''तो हम उन्हें जितना हो सके उतना मौका देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा हम एक ऐसी टीम हैं जो अपने पास मौजूद हर बल्लेबाज पर भरोसा करती है, चाहे कोई भी खेल रहा हो। और हमें उन पर पूरा भरोसा है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे अहम मैचों के लिए तैयार रहें और अगर वैसी स्थिति आती है तो वे अच्छा प्रदर्शन कर सकें।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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