IPL: अर्शदीप सिंह का ये दांव उल्टा पड़ गया, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा- भरपाई तो करनी होगी
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने एक बेशकीमती सलाह दी है। वह लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ भी प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए।
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आईपीएल 2026 में ज्यादा असरदार नहीं रहे। उन्होंने 14 मैचों में 14 विकेट चटकाए। उनका इकॉनमी रेट 10.20 का रहा। 27 वर्षीय पेसर शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ काफी महंगा रहा। अर्शदीप ने चार ओवर के स्पेल में 52 रन लुटाए लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि, पीबीकेएस ने अंतिम लीग मैच में सात विकेट से जीत दर्ज की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू का मानना है कि अर्शदीप का शॉर्ट बॉल डालने का दांव उल्टा पड़ रहा है। रायडू ने सलाह दी कि अगर अर्शदीप शॉर्ट बॉल फेंकने में कटौती करें और फुलर पर ज्यादा फोकस करे तो धारदार गेंदबाजी कर सकते हैं।
'अर्शदीप को भरपाई तो करनी होगी'
रायडू ने ईएसपीएनक्रिकइंफो टाइमआउट पर चर्चा के दौरान कहा, ''मुझे लगता है कि उनकी लेंथ समस्या है। उन्हें बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंदें नहीं डालनी चाहिए। उन्हें डेथ ओवरों में भी यॉर्कर डालनी चाहिए। और नई गेंद से भी, जब भी उन्होंने फुल बॉल डाली है, पहली गेंद को छोड़कर जो कवर्स के ऊपर से गई थी, मुझे नहीं लगता कि उनकी फुलर गेंदों पर उतने रन गए जितने शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी या शॉर्ट बॉल पर गए थे।'' पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा, ''उन्हें शॉर्ट बॉल का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके पास इस समय बढ़िया बाउंसर नहीं है। इसकी वजह शायद उनका थका हुआ शरीर है या उनमें वैसी एनर्जी नहीं है जैसी कुछ महीने पहले थी। लेकिन उन्हें निश्चित रूप से इसकी भरपाई तो करनी होगी। अगर ऐसा करना है तो उन्हें फुल लेंथ पर फोकस करना होगा।''
'स्किल या टैलेंट से कोई लेना-देना है'
वहीं, साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर मार्क बाउचर ने कहा कि अर्शदीप की स्किल में कोई दिक्कत नहीं। उन्हें लगता कि है कि भारतीय गेंदबाज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आईपीएल में खेलने की वजह से थक गया है। बाउडर ने कहा, ''मुझे लगता है कि यह बस थकान है। वह टी20 वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल में खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका उसकी स्किल या टैलेंट से कोई लेना-देना है। किसी न किसी स्टेज पर थकान खिलाड़ियों पर हावी हो ही जाती है। यह नैचुरल है। मुझे लगता है कि वह शायद थोड़ा थका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वह कोई विदेशी खिलाड़ी है जहां आपके पास कई अलग-अलग ऑप्शन होते हैं और आप खिलाड़ियों को यहां-वहां आराम दे सकते हैं। उसे खेलना ही होगा। मुझे लगता है कि वह नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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