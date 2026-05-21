वरुण चक्रवर्ती से टक्कर के बाद रघुवंशी को आने लगे थे चक्कर, शेन वॉटसन ने बैटिंग ना करने की वजह बताई

शेन वॉटसन ने बताया कि कोलकाता के विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी मुंबई के खिलाफ मुकाबले में एक कैच लेने के दौरान वरुण चक्रवर्ती से टकरा गए थे, जिसके बाद उन्हें सिर दर्द हो रहा था और इस वजह से वह बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे।

कोलकाता नाइट राइडर्स के सहायक कोच शेन वॉटसन ने बुधवार को अंगकृष रघुवंशी के बल्लेबाजी नहीं करने के पीछे की वजह बताई है। ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को लो स्कोरिंग मुकाबले में 4 विकेट से हराया। कोलकाता ने 148 रनों के लक्ष्य को 18.5 ओवर में हासिल कर लिया लेकिन टीम के लिए जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अंगकृष रघुवंशी 6 विकेट गिरने के बावजूद बैटिंग के लिए नहीं उतरे। शेन वॉटसन ने मैच के बाद बताया कि रघुवंशी गर्दन में दर्द के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे।

मुंबई इंडियंस की पारी के दौरान 11वें ओवर में तिलक वर्मा का कैच लेने के चक्कर में अंगकृष रघुवंशी की टक्कर वरुण चक्रवर्ती से हुई, जिसके कारण तिलक को जीवनदान मिला। वरुण ने गेंद को पकड़ लिया था लेकिन रघुवंशी के टकराने से गेंद हाथ से छूट गई। गेंद काफी देर तक हवा में थी और वरुण काफी करीब थे लेकिन रघुवंशी दौड़ते हुए गेंद की तरफ गए और वह गेंद तक पहुंच भी नहीं सके, आखिर में वह कैच ले चुके वरुण चक्रवर्ती से टकरा गए, जिससे गेंद नीचे गिर गई।

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रघुवंशी को हो रहा था सिरदर्द मैच के बाद रघुवंशी की चोट को लेकर शेन वॉटसन ने कहा, ''अंगकृष ने वो कैच को पकड़ने के लिए काफी दूरी तय की और कोशिश की और दुर्भाग्य से, वरुण चक्रवर्ती के साथ हुई उनकी टक्कर के कारण कुछ ओवरों के अंदर उसे गर्दन में दर्द, चक्कर और सिरदर्द भी शुरू हो गया। इसलिए, बदकिस्मती से वह मैच को खत्म नहीं कर पाए। और मैं जानता हूँ कि वो कितना बेताब था। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे द्वारा मिले अब तक के सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धियों में से एक हैं। इसलिए बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से हमें निश्चित रूप से उनकी कमी खली।"

वॉटसन ने कहा कि चक्रवर्ती आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए केकेआर की मुहिम योगदान देने के लिए बेताब हैं। चक्रवर्ती को आठ मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर के मैच के दौरान क्षेत्ररक्षण करते समय चोट लगी थी। इस कारण वह 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अगला मैच नहीं खेल पाए थे जिसके बाद मुख्य कोच अभिषेक नायर ने उनके फ्रैक्चर की पुष्टि की थी।