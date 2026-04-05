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RCB vs CSK मैचों में टॉस का गजब संयोग, क्या लगातार आठवीं बार भी दिखेगा ये नजारा?

Apr 05, 2026 03:27 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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RCB vs CSK IPL 2026: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की एम चिन्नास्वामी में भिड़ंत होगी। दोनों टीमों के बीच पिछले सात मैचों में टॉस का संयोग दिखा।

RCB vs CSK मैचों में टॉस का गजब संयोग, क्या लगातार आठवीं बार भी दिखेगा ये नजारा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच आज आईपीएल 2026 का 11वां मैच खेला जाना है। दोनों टीमों की शाम साढ़े सात बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टक्कर होगी। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है जबकि सीएसके पांच बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। आरसीबी और सीएसके जब भी आमने-सामने होती हैं तो हाई वोल्टेज मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में काफी उत्सुकता रहती है। मैच शुरू होने के बाद फैंस की दीवानगी का अलग ही लेवल देखने को मिलता है लेकिन टॉस पर भी एकटक निगाहें रहती हैं।

क्या लगातार आठवीं बार भी दिखेगा ये नजारा?

आरसीबी और सीएसके के बीच पिछले सात मैचों में टॉस का गजब संयोग रहा। दरअसल, पिछले सात मैचों से आरसीबी और सीएसके में से जिसने टॉस जीता, उसे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। क्या लगातार आठवीं बार भी ये नजारा दिखेगा? सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ पिछले तीन मैचों लगातार टॉस जीता है मगर मुकाबला नहीं। ऐसे में रविवार को चिन्नास्वामी में टॉस कौन जीतेगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि, सीएसका का हेड-टू-हेड रिकर्ड में पलड़ा भारी रहा है। दोनों ने आपस में कुल 36 मैच खेले हैं। चेन्नई ने 22 और बेंगलुरु ने 12 मैच जीते जबकि एक मुकाबला का नतीजा नहीं निकला।

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तीसरी हार से बचने की फिराक में होगी सीएसके

अपने पहले मैच के बाद पर्याप्त आराम पाने वाली आरसीबी जारी सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी ने 28 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित सीजन ओपरन में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज की थी। मानसिक और शारीरिक ताजगी के अलावा आरसीबी अब अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कहीं बेहतर टीम नजर आ रही है। वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके लगातार तीसरी हार से बचने की फिराक में होगी। सीएसके के लिए गेंदबाजी विभाग का कमजोर होना चिंता का विषय है।

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सैमसन की फॉर्म भी चेन्नई के लिए चिंता का विषय

चेन्नई ने पहले दो मैचों में 30.5 ओवर में सिर्फ सात विकेट लेकर 338 रन लुटा दिए। उसके स्पिनर नूर अहमद और राहुल चाहर शुक्रवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप रहे। तेज गेंदबाज मैट हेनरी, खलील अहमद और अंशुल कंबोज भी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। चेन्नई की बल्लेबाजी में भी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है और इसकी शुरुआत संजू सैमसन के फॉर्म से होगी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैमसन अभी तक दो मैच में छह और सात रन ही बना पाए हैं।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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