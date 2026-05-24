अद्भुत संयोग: सिर्फ एक-एक IPL ट्रॉफी जीतने वाली चारों टीमें प्लेऑफ में पहुंचीं, RCB के पास MI-CSK की बराबरी का मौका
आईपीएल 2026 में जो चार टीमें प्लेऑफ में पहुंची है उन सभी ने एक-एक टाइटल अपने नाम किए हैं। यानी अब आईपीएल 2026 में चाहकर भी कोई नया चैंपियन नहीं बनेगा। जो भी टीम खिताब जीतेगी वह दूसरी बार चैंपियन बनेगी।
आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच के बाद प्लेऑफ की सभी चारों टीमें पक्की हो चुकी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चार टीमें हैं। इस आईपीएल सीजन में एक अद्भुत संयोग भी बना है। आईपीएल 2026 में जो चार टीमें प्लेऑफ में पहुंची है उन सभी ने एक-एक टाइटल अपने नाम किए हैं। यानी अब आईपीएल 2026 में चाहकर भी कोई नया चैंपियन नहीं बनेगा। जो भी टीम खिताब जीतेगी वह दूसरी बार चैंपियन बनेगी।
सिर्फ एक-एक ट्रॉफी जीतने वाली टीमें प्लेऑफ में पहुंची
आईपीएल 2026 में पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है, जिसने इस सीजन 18 अंक हासिल किए हैं और बेहतर रन रेट के साथ टॉप पर है। आरसीबी ने साल 2025 में भी आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में यह टीम एक बार ट्रॉफी जीत चुकी है और यह दूसरी बार जीतने के लिए उसके लिए एक खास मौका है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर 18 ही अंकों के साथ, लेकिन आरसीबी से कम रन रेट के कारण गुजरात टाइटंस की टीम है। जीटी की टीम ने साल 2022 में हार्दिक पांड्या के अगुवाई में एक टाइटल जीत लिया था, ऐसे में इस सीजन अगर यह टीम खिताब जीतती है तो यह भी दूसरी बार होगा। आईपीएल 2026 की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जिसने साल 2016 में भी आईपीएल का खिताब जीता था। ऐसे में साल 2026 में अगर यह टीम खिताब जीतती है तो यह उसके लिए भी दूसरी बार होगा। अंक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ने साल 2008 में यानी जब से आईपीएल की शुरुआत हुई थी पहला खिताब अपने नाम किया था उसके बाद से यह टीम आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है लेकिन इस बार दूसरी ट्रॉफी जीतने का उसके पास मौका है।
आरसीबी के पास चेन्नई-मुंबई की बराबरी करने का मौका
वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास आईपीएल 2026 में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। अभी तक आईपीएल के इतिहास में सिर्फ दो ही टीमों ने बैक टू बैक खिताब अपने नाम किया है। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने साल 2010 और 2011 में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थी। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने 2019 और 2020 में बैक टू बैक ट्रॉफी जीती थी। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 2025 और 2026 में लगातार आईपीएल का खिताब अपने नाम करने मौका है। विराट कोहली के स्टारडम वाली टीम के पास चेन्नई और मुंबई की बराबरी करने का भी खास मौका है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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