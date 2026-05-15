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सैमसन-गायकवाड़ को आउट करके आकाश सिंह ने ऐसे मनाया जश्न, ताकते रह गए लखनऊ के खिलाड़ी

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। आकाश ने 4 ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए। आकाश का विकेट लेने के बाद का सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सैमसन-गायकवाड़ को आउट करके आकाश सिंह ने ऐसे मनाया जश्न, ताकते रह गए लखनऊ के खिलाड़ी

लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। वह इतनी अच्छी लय में थे कि उन्हें कप्तान ऋषभ पंत ने अपना चार ओवर का कोटा पूरा करने दिया। आकाश सिंह ने 4 ओवर में तीन विकेट लेकर लखनऊ को दमदार शुरुआत दिलाई। आकाश ने 10 ओवर के अंदर ही अपने 4 ओवर डाले। आकाश सिंह का ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करने के बाद का जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें वह अपनी जेब से एक नोट निकालते हैं, जिसे लखनऊ के खिलाड़ी भी देखते ही रह गए।

सैमसन-ऋतुराज को किया आउट

आकाश महाराज सिंह को आईपीएल 2026 में पहला मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने इसे अच्छे से भुनाया है। आकाश ने 4 ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए। तेज गेंदबाज ने चेन्नई के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के दौरान सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस मैच में बल्लेबाजों को आउट करने के बाद आकाश सिंह ने जेब से पर्ची निकाली, जिसमें लिखा, ‘’अक्की ऑन फायर, आकास टी20 मैच में विकेट लेना जानता है।''

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आकाश सिंह ने चेन्नई की पारी का दूसरा ओवर डाला, जिसमें उन्होंने सात रन दिए। अपने दूसरे ओवर में आकाश सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। गायकवाड़ 9 गेंद में 13 रन ही बना सके। इस ओवर में 6 रन बने। पावरप्ले में ही आकाश सिंह ने तीसरा ओवर डाला। अपने तीसरे ओवर में आकाश ने संजू सैमसन को अपना शिकार बनाया। संजू ने 20 गेंद में 20 रन बनाए। इस ओवर में सिर्फ तीन रन बने। अंतिम ओवर में आकाश ने उर्विल पटेल को भी पवेलियन भेजा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली थी और 13 गेंद में अर्धशतक लगाया था। उर्विल 7 गेंद में 6 रन ही बना सके।

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चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा (71 रन) के अर्धशतक की मदद से शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ पांच विकेट पर 187 रन बनाए। एलएसजी के लिए आकाश सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट झटके।मोहम्मद शमी और शाहबाज अहमद को एक एक विकेट मिला।सीएसके के लिए कार्तिक ने 42 गेंद की पारी के दौरान छह चौके और पांच छक्के लगाए। टीम के लिए शिवम दुबे ने नाबाद 32 रन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 25 रन का योगदान दिया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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