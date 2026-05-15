सैमसन-गायकवाड़ को आउट करके आकाश सिंह ने ऐसे मनाया जश्न, ताकते रह गए लखनऊ के खिलाड़ी
लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। आकाश ने 4 ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए। आकाश का विकेट लेने के बाद का सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। वह इतनी अच्छी लय में थे कि उन्हें कप्तान ऋषभ पंत ने अपना चार ओवर का कोटा पूरा करने दिया। आकाश सिंह ने 4 ओवर में तीन विकेट लेकर लखनऊ को दमदार शुरुआत दिलाई। आकाश ने 10 ओवर के अंदर ही अपने 4 ओवर डाले। आकाश सिंह का ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करने के बाद का जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें वह अपनी जेब से एक नोट निकालते हैं, जिसे लखनऊ के खिलाड़ी भी देखते ही रह गए।
सैमसन-ऋतुराज को किया आउट
आकाश महाराज सिंह को आईपीएल 2026 में पहला मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने इसे अच्छे से भुनाया है। आकाश ने 4 ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए। तेज गेंदबाज ने चेन्नई के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के दौरान सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस मैच में बल्लेबाजों को आउट करने के बाद आकाश सिंह ने जेब से पर्ची निकाली, जिसमें लिखा, ‘’अक्की ऑन फायर, आकास टी20 मैच में विकेट लेना जानता है।''
आकाश सिंह ने चेन्नई की पारी का दूसरा ओवर डाला, जिसमें उन्होंने सात रन दिए। अपने दूसरे ओवर में आकाश सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। गायकवाड़ 9 गेंद में 13 रन ही बना सके। इस ओवर में 6 रन बने। पावरप्ले में ही आकाश सिंह ने तीसरा ओवर डाला। अपने तीसरे ओवर में आकाश ने संजू सैमसन को अपना शिकार बनाया। संजू ने 20 गेंद में 20 रन बनाए। इस ओवर में सिर्फ तीन रन बने। अंतिम ओवर में आकाश ने उर्विल पटेल को भी पवेलियन भेजा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली थी और 13 गेंद में अर्धशतक लगाया था। उर्विल 7 गेंद में 6 रन ही बना सके।
चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक शर्मा (71 रन) के अर्धशतक की मदद से शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ पांच विकेट पर 187 रन बनाए। एलएसजी के लिए आकाश सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट झटके।मोहम्मद शमी और शाहबाज अहमद को एक एक विकेट मिला।सीएसके के लिए कार्तिक ने 42 गेंद की पारी के दौरान छह चौके और पांच छक्के लगाए। टीम के लिए शिवम दुबे ने नाबाद 32 रन और डेवाल्ड ब्रेविस ने 25 रन का योगदान दिया।
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