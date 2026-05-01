IPL के बाद अफगानिस्तान और इंग्लैंड सीरीज से बाहर हो सकते हैं आकाशदीप-हर्षित, फिट होने में लगेगा समय
आकाश दीप और हर्षित राणा अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज से बाहर हो सकते हैं। आकाश पीठ की चोट और हर्षित घुटने की सर्जरी से रिकवर कर रहे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि देश के प्रमुख तेज गेंदबाज आकाश दीप और हर्षित राणा का अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज और ब्रिटेन के सफेद गेंद के दौरे के लिए फिट होना मुश्किल है क्योंकि उन्हें पूरी तरह से मैच फिट होने में अभी कुछ समय लगेगा। आकाश दीप फिलहाल पीठ की चोट से उबर रहे हैं जबकि राणा की घुटने की सर्जरी हुई थी। यह सर्जरी भारत में टी20 विश्व कप शुरू होने से कुछ ही दिन पहले 'लिगामेंट' फटने के कारण हुई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अनुबंधित ये दोनों खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में नहीं खेल रहे हैं।
इस मामले पर नजर रख रहे बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ''आकाश और हर्षित का रिहैबिलिटेशन सही ट्रैक पर है, लेकिन उन्हें मैच खेलने के लिए मंजूरी मिलने में अभी काफी समय लगेगा। अगर हम अफ़गानिस्तान और ब्रिटेन दौरे की बात करें तो इन दोनों के उस समय तक फिट होने की कोई संभावना नहीं है। वे अभी भी मजबूती बढ़ाने वाला व्यायाम कर रहे हैं। उसके बाद जॉगिंग, तेज चलना, स्प्रिंट और फिर 'रिटर्न टू प्ले' प्रोटोकॉल से जुड़े कौशल का अभ्यास होगा। ''
आकाश दीप को ज्यादातर लाल गेंद (टेस्ट) क्रिकेट के लिए एक संभावित खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है जबकि राणा वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में टीम की योजनाओं का एक अहम हिस्सा हैं। 2025 में हर्षित भारत के सबसे सफल वनडे गेंदबाज के तौर पर उभरे थे जिन्होंने 14 मैचों में 26 विकेट लिए थे। आकाश दीप के करियर का सबसे यादगार पल पिछले साल बर्मिंघम में एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में लिए गए 12 विकेट थे।
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि आकाश दीप को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने में हर्षित से ज्यादा समय लग सकता है। उनके लिए वापसी का मौका अगस्त में दिलीप ट्रॉफी हो सकती है जो सीनियर पुरुषों के घरेलू सत्र की शुरुआत होती है।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले चोटिल तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया था। वहीं आकाश दीप की जगह सौरभ दुबे को मौका मिला। ये दोनों गेंदबाज आईपीएल के शुरू होने से पहले टीम से बाहर हो गए ते। भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे । वह बेंगलुरू में उत्कृष्टता केंद्र में बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में हैं।
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