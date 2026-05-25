लगातार 5 मुकाबले गंवाना कोलकाता को पड़ा भारी, अजिंक्य रहाणे ने बाहर होने पर कहा- टीम पर गर्व है
अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता के प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाने को निराशाजनक बताया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि दूसरे हाफ में जिस तरफ टीम ने वापसी की, उसके लिए उन्हें हर एक खिलाड़ी पर गर्व है।
कोलकाता नाइट राइडर्स को रविवार को अपने आखिरी लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को शुरुआती मैचों में लगातार हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है। टीम ने लगातार पांच मुकाबले गंवाए थे। हालांकि आईपीएल 2026 के दूसरे हाफ में टीम ने शानदार वापसी की लेकिन प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए जरूरी अंक नहीं जुटा पाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रविवार को अपनी टीम के पहली हाफ में खराब प्रदर्शन के बाद शानदार वापसी और जुझारूपन की तारीफ की।
टीम के प्रदर्शन की तारीफ की
दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स का छठे स्थान और केकेआर का सातवें स्थान पर सीजन समाप्त हुआ। टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अजिंक्य रहाणे ने कहा, ''पहले छह मैचों के बाद हमारी जो स्थिति थी, वहां से वापसी करना और लीग में खुद को जिंदा रखना और उस तरह का क्रिकेट खेलने के लिए करैक्टर और जुझारूपन की जरूरत थी। मैं हर एक खिलाड़ी पर बेहद गर्व महसूस कर रहा हूं। इस सीजन में चीजें हमारे हिसाब से नहीं गईं और हम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए, जो निराशाजनक है। लेकिन मुझे हर किसी पर और हमारे द्वारा की गई कोशिशों पर सच में गर्व है। पिच शुरुआत में थोड़ी मुश्किल थी। मैं बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था और जानता था कि किसी एक बल्लेबाज को अंत तक टिकना होगा, इसलिए मैंने अपने मौके भुनाने की कोशिश की। साथ ही स्ट्राइक रोटेशन पर भी पूरा ध्यान दे रहा था।''
प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव ने कहा, ''सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह मेरा अच्छा सीजन नहीं रहा। क्योंकि मुझे खुद से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन मैं उन पर खरा नहीं उतर सका। पिछले मैच के बाद मैं घर वापस गया और अपने बचपन के कोच के साथ उन छोटी-छोटी चीजों पर दोबारा काम किया। जिन्हें सुधारने की जरूरत थी।
मैच की बात करें तो राहुल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंद में पांच चौके और चार छक्के जड़ित पारी खेली। यह इस सत्र में उनका छठा अर्धशतक है, जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने पांच विकेट पर 203 रन बनाए। कप्तान अजिंक्य रहाणे (63 रन) के सत्र के दूसरे अर्धशतक के बावजूद केकेआर की टीम 18.4 ओवर में 163 रन पर सिमट गई। केकेआर ने अंतिम सात विकेट 35 रन के अंदर गंवा दिए।
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