अजिंक्ये रहाणे ने तोड़ा गौतम गंभीर का 10 साल पुराना रिकॉर्ड, KKR के कप्तान के रूप में MI के खिलाफ खेली सबसे बड़ी पारी
आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 67 रनों की दमदार पारी खेलकर अजिंक्ये रहाणे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने गौतम गंभीर का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे केकेआर के कप्तान के रूप मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अंजिक्ये रहाणे ने शानदार पारी खेली है। उनकी दमदार अर्धशतकीय पारी की मदद से केकेआर की टीम मुंबई के खिलाफ 200 से अधिक के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। अंजिक्य रहाणे ने मुंबई के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने इस दौरान चार चौके और 6 छक्के लगाए। रहाणे ने इस इनिंग में अपने विस्फोटक अंदाज को दिखाते हुए 167.50 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की।
इस 67 रनों की पारी के साथ ही रहाणे ने गौतम गंभीर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज के मैच से पहले गौतम गंभीर मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले केकेआर के कप्तान थे। उन्होंने साल 2016 में एमआई के खिलाफ केकेआर के कप्तान के रूप में 65 रन बनाए थे, जो इस फ्रेंचाइजी के खिलाफ केकेआर के किसी कप्तान द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी थी। रहाणे ने अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 67 रनों की बेहतरीन पारी के साथ अंजिक्ये रहाणे गौतम गंभीर को पीछे छोड़ते मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले केकेआर के कप्तान बन गए हैं। उन्होंने गंभीर का 10 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।
अजिंक्ये रहाणे की आज की दमदार विस्फोटक बल्लेबाजी की तारीफ इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा है कि मुझे हमेशा से ही "अजिंक्ये रहाणे को बल्लेबाजी करते देखना पसंद आया है।" पीटरसन ने यह पोस्ट उनकी पारी पर फिदा होते हुए लिखी है। आज के मैच में रहाणे ने ना सिर्फ स्कोरबोर्ड को चलाया बल्कि तेज गति से रन भी बनाए।
आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में केकेआर टीम संतुलन और चोटों को लेकर सवालों के घेरे में थी, लेकिन उनके कप्तान ने पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट पर हमला बोलकर और फिर चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या पर 26 रन बनाकर दबाव बनाकर इन सवालों का जवाब दे दिया। पावरप्ले खत्म होने तक केकेआर ने 78/1 का स्कोर बना लिया जो आईपीएल इतिहास में मुंबई के खिलाफ पावरप्ले में उनका सबसे बड़ा स्कोर है। इस खास उपलब्धि में रहाणे की अहम भूमिका रही।
यह पारी सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि इससे कहीं अधिक मायने रखती थी। जसप्रीत बुमराह और बोल्ट जैसे गेंदबाजों से भरी गेंदबाजी के सामने रहाणे ने लय बनाए रखी और वह भी बिना अपना संतुलन या नियंत्रण खोए। बुमराह जैसे गेंदबाज के होते हुए इस तरह की बल्लेबाजी करने के कारण रहाणे की यह पारी चर्चा का विषय बन गई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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