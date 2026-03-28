IPL 2026: वो 2 टीमें जिन्हें दोपहर की गर्मी में खेलने होंगे 4-4 मैच, 2 टीमों का है सिर्फ 1-1 मैच
IPL 2026 में 10 मैच ऐसे हैं, जो दोपहर को खेले जाएंगे। ये सभी लीग फेज के मैच हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा मैचों में आपको दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद नजर आने वाली हैं, जिन्हें 4-4 मैच खेलने हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के सीजन के सभी लीग मैचों का शेड्यूल सामने आ गया है। बीसीसीआई ने पहले सिर्फ 20 मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया था और बाद में 50 मैचों का भी शेड्यूल घोषित कर दिया। हालांकि, आने वाले दिनों में या फिर टूर्नामेंट के आखिर में एक मुद्दा बन सकता है कि किसी टीम को एक मैच ही दोपहर में खेलने को मिला और कुछ टीमों को 4-4 मैच दिन में खेलने को मिले। इसी के बारे में जान लीजिए कि कौन सी टीम कितने डे गेम खेलने वाली है।
आईपीएल 2026 में दो ऐसी टीमें हैं, जो 4-4 दोपहर के मैच खेलने वाली हैं, जबकि दो टीमें 3-3 मैच दिन में खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा चार टीमों को दिन में दो-दो मुकाबले मिले हैं और दो टीमें ऐसी हैं, जो 1-1 डे गेम ही इस सीजन में खेलने वाली हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स 4-4 दोपहर के मैच खेलेगी, जबकि पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 दिन दोपहर के मैचों में उतरना है। राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2-2 मैच दोपहर को खेलेगी। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स को सिर्फ एक-एक मैच ही दिन में मिला है।
आईपीएल के 19वें सीजन में सिर्फ 10 दिन ऐसे हैं, जब डबल हेडर होगा। पहला मैच दोपहर को साढ़े 3 बजे से शुरू होता है और शाम को मैच हर रोज आपको साढ़े 7 बजे से भारतीय समय के अनुसार देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिन और रात के मैच में अंतर क्या है? तो इसका जवाब ये है कि दोपहर और शाम के मैच में जमीन-आसमान का अंतर होता है। दोपहर के मैच में ओस फैक्टर नहीं होता है, जबकि पिच सूखी होती है। इसके अलावा धूप कई बार कई शहरों में बहुत अधिक होती है, जहां खेलना मुश्किल होता है। दिन में स्पिनरों को मदद मिलती है, जबकि रात को अगर ओस नहीं होती है तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है।
IPL 2026 में दोपहर के मैच
4 मैच - SRH और DC
3 मैच - PBKS और LSG
2 मैच - RR, MI, KKR और RCB
1 मैच - CSK और GT
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
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