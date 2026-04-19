SRH से हारने के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कहां हो गई चूक, कहा- हमने सिर्फ…
कप्तान गायकवाड़ ने साफ शब्दों में माना कि आखिर के ओवरों में उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पाई जिसकी हमें जरूरत थी। हालांकि, उन्होंने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है और कहा है कि अगर हमने सही गेंदबाजी नहीं की होती तो स्कोर 220-230 के आसपास हो सकता था।
शनिवार, 18 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया है। इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की यह 6 मैचों में चौथी हार हो गई है। उन्होंने अब तक सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और चार अंक हासिल किए हैं। आज के रोमांचक मैच में मिली हार के बाद सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की है। उन्होंने इस पिच पर अपनी टीम की हार की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर मढ़ी है।
खराब बल्लेबाजी के कारण मिली हार
कप्तान गायकवाड़ ने साफ शब्दों में माना कि आखिर के ओवरों में उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पाई जिसकी हमें जरूरत थी। हालांकि, उन्होंने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है और कहा है कि अगर हमने सही गेंदबाजी नहीं की होती तो स्कोर 220-230 के आसपास हो सकता था। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात करते हुए कप्तान गायकवाड़ ने कहा कि "जिस तरह से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पावरप्ले में बल्लेबाजी की उसे देखते हुए, मुझे लग रहा था कि स्कोर 220-230 के आसपास रहेगा। हमने उस आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी यूनिट को तीस रन कम स्कोर पर रोका और यह हमारे गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के कारण संभव हो पाया।" उन्होंने अपनी टीम की हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ते हुए साफ शब्दों में कहा कि "बल्लेबाजी में 10 ओवरों में सिर्फ 80 रनों की जरूरत थी। बस कुछ साझेदारियां बनानी थीं। 10 ओवर पूरे होने के बाद अगले 2 ओवरों में हमने सिर्फ 4 रन बनाए। डेथ ओवरों में 12-13 रनों का पीछा करना मुश्किल होता है।"
पिछले तीन मैचों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं गेंदबाज
कप्तान ने अपने गेंदबाजों को बैक करते हुए उनकी तारीफ में कहा “लगातार तीन मैचों से गेंदबाजी यूनिट शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज के पावरप्ले में भी मुझे लगा कि अभिषेक ने बेहतरीन गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वह (अंशुल कंबोज) अपनी गेंदबाजी, खासकर डेथ ओवरों की गेंदबाजी पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत कम ही ऐसे गेंदबाज मिलते हैं जो स्पष्ट होकर कप्तान को बताते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं यही करने वाला हूं।”
मैच का हाल
आज के मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 194 रनों का स्कोर खड़ा किया और सीएसके को 195 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स हासिल नहीं कर सकी और 10 रनों से मुकाबला हार गई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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