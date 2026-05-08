Orange Cap की रेस में नंबर वन बनने से चूके KL राहुल, विराट कोहली 9वें स्थान पर, जानिए टॉप पर कौन?
दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइटराडर्स मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में कौन सा बल्लेबाज किस पोजीशन पर है, टॉप-10 में कौन-कौन शामिल है, आइए आज हम आपको पूरी जानकारी देते हैं।
आईपीएल 2026 के 51वे मैंच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को उनके घर पर घुसकर 8 विकटों से करारी शिकस्त दी है। आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए थे। 143 रनों के मिले मामूली से लक्ष्य को फिन एलेन के ताबड़तोड़ शतक की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14.2 ओवर में ही दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में क्या परिवर्तन आए हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं।
हेनरिक क्लासेन के सिर पर कैप, टॉप-5 में ये बैटर
आईपीएल 2026 में अभी भी ऑरेंज कैप हेनरिक क्लासेन के पास है। उन्होंने इस सीजन अब तक 11 पारियों में 494 रन बनाए हैं और सूची में टॉप पर हैं। उनकी ही टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। अभिषेक ने भी 11 मैचों की सभी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 475 रन बनाए हैं। लिस्ट में तीसरे स्थान पर लोकेश राहुल का नाम है, जिन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 445 रन बनाए हैं। ईशान किशन इस सूची में 11 मैचों की 11 पारियों में 409 रनों के साथ चौथे स्थान पर हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी 10 पारियों में 404 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
टॉप-10 की रेस में विराट गिल सहित ये बैटर
इस लिस्ट में 6वें स्थान पर संजू सैमसन हैं, जिन्होंने 10 पारियों में 402 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन 10 पारियों में 385 रनों के साथ 7वें स्थान पर हैं। आईपीएल के इस सीजन में ऑरेंज कैप की सूची में 8वें स्थान पर रयाल रिकल्टन हैं, जिन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 380 रन बनाए हैं। आईपीएल में अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में यानी ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में विराट कोहली 379 रनों के साथ 9वें स्थान पर हैं, वहीं 9 मैचों की 9 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए गिल ने 378 रन बनाए हैं और टॉप-10 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|11
|11
|494
|54.89
|157.32
|36
|23
|अभिषेक शर्मा
|11
|11
|475
|47.50
|210.18
|43
|36
|केएल राहुल
|10
|10
|445
|49.44
|180.89
|44
|24
|ईशान किशन
|11
|11
|409
|37.18
|186.76
|41
|22
|वैभव सूर्यवंशी
|10
|10
|404
|40.40
|237.65
|35
|37
|संजू सैमसन
|10
|10
|402
|57.43
|167.50
|42
|21
|साई सुदर्शन
|10
|10
|385
|38.50
|158.44
|38
|18
|रयान रिकेलटन
|8
|8
|380
|54.29
|190.95
|25
|33
|विराट कोहली
|10
|10
|379
|47.38
|164.07
|42
|15
|शुभमन गिल
|9
|9
|378
|42.00
|154.92
|35
|17
DC और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्क्वॉड
दिल्ली कैपिटल्स टीम: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, करुण नायर, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, विप्रज निगम, अभिषेक पोरेल, औकिब नबी डार, डेविड मिलर, दुशमंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना। विजय, साहिल पारख, माधव तिवारी।
कोलकाता नाइट राइडर्स टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, सौरभ दुबे। उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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