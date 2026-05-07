अभिषेक शर्मा ने खतरे में डाला एमएस धोनी का रिकॉर्ड, एक ओवर में रोहित शर्मा से ज्यादा बार किया ऐसा
अभिषेक शर्मा ने एमएस धोनी का एक रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। वह लिस्ट में रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं। अभिषेक ने पंजाब किंग्स के सामने 35 रनों की तूफानी पारी खेली थी।
अभिषेक शर्मा गेंदबाजों के लिए खौफ का पर्याय बन चुके हैं। वह शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगते हैं। अभिषेक का आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स मैच भी यही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने एसआरएच के लिए 13 गेंदों में 35 रनों की आतिशी पारी खेली। उन्होंने दो चौके और चार छक्के ठोके। एक समय लगा रहा था अभिषेक आसानी से अर्धशतक कंप्लीट कर लेंगे लेकिन चौथे ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने पवेलियन भेजा। हालांकि, 25 वर्षीय ओपनर ने आउट होने से पहले मार्को यान्सन के ओवर में जो गदर काटा, उससे एमएस धोनी का रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया।
अभिषेक शर्मा ने रोहित को पछाड़ा
दरअसल, अभिषेक आईपीएल में में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20 प्लस रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उन्होंने यह कारनामा 10 मर्ताब अंजाम दिया है। दिग्गज एमएस धोनी ने भी 10 बार ऐसा किया है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का हिस्सा धोनी ने अनफिट होने के कारण जारी सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। अभिषेक ने 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को पछाड़ा है। मुंबई इंडियंस (एमआई) के स्टार बल्लेबाज रोहित ने एक ओवर में 9 मर्तबा 20 या उससे अधिक रन बटोरे हैं।
यान्सन ने ओवर में लुटाए 21 रन
गौरतलब है कि यान्सन ने एसआरएच की पारी के दूसरा ओवर में 21 रन खर्च किए, जिसमें से 20 अभिषेक के बल्ले से निकले। ट्रैविस हेड ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक पर अभिषेक आए। उन्होंने दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का मारा। उन्होंने तीसरी गेंद पर चौका और अगली गेंद पर छक्का जड़ा। यान्सन की पांचवीं गेंड डॉट रही। अभिषेक ने अंतिम गेंद पर चौका लगाया।
IPL में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन बनाने वाले भारतीय
10 - एमएस धोनी
10 - अभिषेक शर्मा
9 - रोहित शर्मा
8 - ऋषभ पंत
7 - हार्दिक पांड्या
7 - सूर्यकुमार यादव
7 - केएल राहुल
एसआरएच ने 33 रनों से जीता मैच
मैच की बात करें तो अभिषेक, हेनरिक क्लासेन (69), ईशान किशन (55) और ट्रेविस हेड की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत एसआरएच ने बुधवार को पंजाब किंग्स को 33 रनों से शिकस्त दी। कूपर कॉनली (नाबाद 107) का शतक बेकार गया। एसआरएच ने 235/4 का स्कोर खड़ा किया था। पंजाब टीम सात विकेट पर 202 ही बना सकी। हैदराबाद के लिए पैट कमिंस और शिवांग कुमार ने दो-दो विकेट लिए। नीतीश कुमार रेड्डी , ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन ने एक-एक प्लेयर को आउट किया। यह टूर्नामेंट में पंजाब की लगातार तीसरी है। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने पंजाब को एक पायदान धकेलते हुए अंक तालिका में 14 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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