अभिषेक पोरेल का पावरफुल छक्का, स्टेडियम के बाहर जाती गेंद को आर्चर रह गए ताकते; देखिए वीडियो
अभिषेक पोरेल ने तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का मारा, जोकि अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर चला गया। पोरेल ने राजस्थान के खिलाफ दमदार पारी खेली।
दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दमदार पारी खेली। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। पावरप्ले में अभिषेक पोरेल ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। पोरेल ने अरुण जेटली स्टेडियम में 31 गेंद में 51 रन की पारी खेली। पोरेल 11वें ओवर में बृजेश का शिकार हुए। राहुल और पोरेल के बीच पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी हुई।
अभिषेक ने लगाई चौथी फिफ्टी
अभिषेक ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान अर्धशतक लगाया। उन्होंने 29 गेंद में 50 रन पूरे किए। ये उनका आईपीएल में चौथा अर्धशतक है। अभिषेक पोरेल का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बल्ला चलता है। इस मैच से पहले उन्होंने राजस्थान के खिलाफ 51 रन बनाए। इससे पहले उन्होंने 49, 65 और 9, 7 रन बनाए हैं। जोफ्रा आर्चर के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने गगनचुंबी छक्का जड़ा, जोकि स्टेडियम के बाहर चला गया।
राजस्थान रॉयल्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आठ विकेट पर 193 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी आरआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 19 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (12) का विकेट गंवा दिया। उन्हें लुंगी एन्गिडी ने आउट किया। ध्रुव जुरेल ने वैभव सूर्यवंशी के साथ दूसरे विकेट लिये 70 रन जोड़े। आठवें ओवर में माधव तिवारी ने वैभव सूर्यवंशी का शिकार कर दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी सफलता दिलाई। वैभव सूर्यवंशी ने 21 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 46 रनों की पारी खेली।
स्टार्क ने एक ओवर में लिए 3 विकेट
एक समय जब आरआर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी 15वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने तीन विकेट झटक कर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही आरआर के रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई। स्टार्क ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग को आउट किया। रियान पराग ने 26 गेंदों में तीन चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 51 रनों की पारी खेली। मिचेल ने अगली ही गेंद पर डॉनोवन फरेरा (शून्य) का शिकार कर लिया।
इसके बाद पांचवीं गेंद पर रवि सिंह (पांच) रन का पगबाधा आउट कर पवेलियन भेज दिया। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्टार्क ने दसून शानका (पांच) को आउट कर अपना चौथा और टीम के लिए सातवां विकेट लिया। पारी के आखिरी ओवर में लुंगी एन्गिडी ने ध्रुव जुरेल को पगबाधा आउट किया। ध्रुव जुरेल ने पांच चौके और दो छक्के लगाते हुए 53 रन बनाये। राजस्थान रायल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 193 रन बनाये। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिचेल स्टार्क ने चार विकेट लिये। माधव तिवारी और लुंगी एन्गिडी ने दो-दो बल्लेबाज को आउट किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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